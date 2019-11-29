Volvo компенсирует расходы на электричество (но не всем)

Сэкономить смогут те, кто до апреля 2020 года купит подзаряжаемый гибрид Volvo XC60 T8 Twin Engine. И только в течение первого года эксплуатации.

XC60 T8 Twin Engine. Причем для российского рынка это уже второй подзаряжаемый гибрид шведской марки. Еще в прошлом году стартовали продажи флагманского

. С тех пор в России удалось реализовать почти 30 гибридов XC90. Капля в море, скажете вы? И будете правы.

Компания Volvo презентовала новую модификацию популярного кроссовера

В Volvo не строят иллюзий и открыто признают, что Россия по части готовности к электромобилям позади планеты всей. Инфраструктура (зарядные станции) в зачаточном состоянии, да и люди не очень-то готовы платить из собственного кармана за спасение планеты. И тогда в компании решили привлечь внимание своих клиентов к проблемам экологии необычным способом, пообещав компенсировать расходы на электричество. Конечно, речь идет только о том электричестве, которым они будут питать новый XC60 T8 Twin Engine.

Если прикинуть в деньгах, то при наших низких (по мировым меркам) тарифах на электричество за год владелец гибрида может сэкономить всего-то пару десятков тысяч рублей. При стоимости автомобиля свыше 5 млн руб. ничтожная сумма. Но вольвовцы в платежеспособности своих клиентов не сомневаются и подчеркивают, что эта история не про экономию, а про имидж.

Технически XC60 T8 Twin Engine схож с аналогичной версией XC90. А это значит, что кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым двигателем Drive E (T6) с турбокомпрессором и приводным нагнетателем. Мощность мотора — 320 л.с., максимальный крутящий момент — 400 Нм. Работает он в паре с восьмиступенчатым автоматом. Особенность в том, что этот силовой агрегат приводит только передние колеса. Задними заведует электромотор (87 л.с., 240 Нм) с одноступенчатым редуктором. Суммарная отдача силовой установки составляет 407 л.с. и 640 Нм. Это, спору нет, много! Неудивительно, что XC60 T8 Twin Engine способен разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Сколько такой автомобиль способен проехать на чистом электричестве? Всего 42 км. Это суточный пробег среднестатистического горожанина. Но не среднестатистического владельца гибрида. В Volvo предполагают, что такой человек проживает в частном доме (то есть в пригороде), где у него есть возможность подключить свой XC60 T8 Twin Engine к домашней электросети. До города он может доехать, используя бензиновый двигатель, а в пробках переключиться на электромотор.

Примечательно, что литий-ионная тяговая батарея LG (11,6 кВт∙ч) расположена не в багажном отсеке, а в центральном тоннеле. А это значит, что инженерам удалось решить сразу две проблемы: багажник гибрида не уступает по части вместительности обычным версиям, а центр масс автомобиля расположен достаточно низко и внутри колесной базы. Это способствует хорошей управляемости и устойчивости во время движения.

Комплектаций для XC60 T8 Twin Engine предложили две. Начальная Inscription подразумевает кожаный салон, двухзонный климат, электропривод сиденья водителя, мультимедиасистему Sensus, светодиодную оптику и 19-дюймовые колеса. За такую машину придется отдать не меньше 5 млн 379 тысяч рублей. Бензиновая версия T6 с полным приводом доступнее на 1,2 млн. Есть комплектация и подороже: R-Design отличается дизайном экстерьера и декором внутри. Цена: от 5 млн 499 тысяч рублей.

О том, когда электрокары вытеснят машины с ДВС можно прочитать здесь.

Фото: Volvo