Jaguar представил обновленный F-Type

Cпорткар получил 5-литровый мотор V8 мощностью 450 л.с., обновленные капот, бамперы и оптику, а также некоторые изменения в салоне.

Jaguar F—Type легко узнаваем, между тем у него стала агрессивнее передняя часть с более крупной решеткой в виде ячеистой сетки; дневные ходовые огни, выполненные в виде литеры J, выглядят четче прорисованными: тонкая горизонтальная линия становится шире по мере того, как уходит вверх; более спортивную форму получили воздухозаборники на капоте, а также обновлены задние фонари.

Внутри водители найдут знакомый интерьер, правда, появились новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система Touch Pro, совместимая с Android Auto и Apple CarPlay. Мультимедийная система оснащена функцией беспроводного обновления программного обеспечения. То есть, чтобы получить последнюю версию ПО, владельцам даже не нужно посещать дилерский центр компании. Благодаря новой аудиосистеме Meridian удалось добиться лучшего качества звучания.

Для автомобиля предлагается целая линейка четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей с турбонаддувом, включая 2-литровый четырехцилиндровый, мощностью 300 л.с. и 5-литровый V8, развивающий 450 л.с. В топовой версии F-Type R мощность 5-литрового мотора достигает 575 л.с. — у такого автомобиля перенастроена подвеска, появились новые адаптивные амортизаторы, доработаны пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Производят спорткар на заводе в Касл Бромвич в Великобритании, там автомобиль уже продается, а когда рестайлинговый Jaguar F-Type доберется до России, пока неизвестно.

Наши авторы сравнили спорткары Jaguar F‑Type SVR, Chevrolet Corvette, Porsche 911 Turbo S и Ferrari 488 GTB.

Фото: Jaguar