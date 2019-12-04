Новый календарь Pirelli: знойные красотки в манере Шекспира

В Вероне представили календарь шинной компании Pirelli на 2020 год. Он называется «В поисках Джульетты», и создал его итальянский фотограф Паоло Роверси.

Материалы по теме Календарь Pirelli 2020 ищет новую Джульетту

В 47-м выпуске календаря ищут идеальную Джульетту, недосягаемую мечту, которая, по мнению автора, живет в каждой женщине. Помогают ему в этом Клэр Фой, Миа Гот, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси, Яра Шахиди, Кристен Стюарт и Эмма Уотсон — известные актрисы, певицы и художницы.

Паоло Роверси признался, что впервые прочитал «Ромео и Джульетту» еще подростком, и с тех пор для него это стало историей о высшей любви, которая не имеет границ и преград и стоит выше всего. Для съемки в календаре он искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости — качеств влюбленной женщины. Он собирал это по крупицам и увидел в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа, в улыбках и слезах Кристен и Клэр, в голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы.

Календарь 2020 года состоит из 132 страниц с выдержками из «Ромео и Джульетты» и 58 цветными и черно-белыми фотографиями, на которых изображены главные героини и город Верона.

Росалия

За титульным листом открывается рисунок, изображающий вселенную, в которой раскрывается история Джульетты. На первом и четвертом листе обложки представлен календарь, сияющий золотыми буквами, на котором выделены даты рождения Джульетты, ее встречи с Ромео, их свадьбы и смерти. Даты рождения главных героинь календаря разбросаны между звездами и созвездиями на поэтическом небосводе.

Календарь Pirelli в англоязычном мире называется «The Cal», впервые он был издан в 1964 году. Это подарочное издание, его не продают, а рассылают в качестве новогоднего подарка самым важным клиентам и партнерам фирмы. Правда, потом отдельные экземпляры всплывают на аукционах за довольно приличные деньги.

Стелла Роверси

Ну а нам представлена возможность полюбоваться этими удивительными женщинами и в очередной раз порадоваться за творческую составляющую компании Pirelli, которая на протяжении многих лет не изменяет традициям и каждый год удивляет нас красотой не только форм, но и души человека.



Новый календарь Pirelli: знойные красотки в манере Шекспира В Вероне представили календарь шинной компании Pirelli на 2020 год. Он называется «В поисках Джульетты», и создал его итальянский фотограф Паоло Роверси. Новый календарь Pirelli: знойные красотки в манере Шекспира

Фото: Pirelli