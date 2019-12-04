Во время испытаний аккумуляторов именитых брендов выяснилось, что далеко не все они годятся для зимней эксплуатации.

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Для испытаний были отобраны четыре аккумулятора российского производства и шесть — иностранного. Все выбранные аккумуляторные батареи — традиционной конструкции, не по технологии AGM.

Таким образом, испытывались аккумуляторы европейского типа с жидким электролитом, размеры которых составляют 278 × 175 × 190 мм, в ценовом диапазоне от 4000 до 7300 рублей, а именно: российские Актех 6СТ-77 L3, Titan Standart, Зверь 6СТ-77LЗУ, Tyumen Battery Premium и иностранные Bosch S4 009, Mutlu SMF 57512, Varta Blue Dynamic, Topla Тор 57549 SMF, Cene calcium battery 58014 и Medalist M57412.

Во время испытаний была проверена работа аккумуляторов на морозе от —18 до —29 °C, их зарядка и разрядка с замером выдаваемого тока и сравнением полученных показателей с заявленными характеристиками.

Половина испытанных аккумуляторных батарей не выдержали испытания. Какие именно и как — читайте в полном отчете экспертизы.

Фото: Monjur Hasan / Unsplash