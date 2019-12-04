Обилие АЗС позволяет спокойно разъезжать по стране без канистры в багажнике. Однако не в каждом захолустье встречаются фирменные заправки. И на новеньких платных автобанах порою на полсотни километров нет ни одной АЗС. Вот когда даже пять литров топлива могут очень даже пригодиться!
Автомобиль сохранится в идеальном состоянии, если всю жизнь простоит на хорошей отапливаемой парковке. Но не для этого его делали. И как только машина выезжает из уютного гаража на улицу, её встречают самые разные напасти. Эксперты FIT SERVICE изучили типичные причины обращения на СТО в октябре и выяснили, что убивает ваши машины.
Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto в России. В первом квартале на отечественном рынке появится новый кроссовер Karoq, в течение шести первых месяцев — обновленный Rapid и в четвертом квартале — новая Octavia.
«За рулем» любит проводить народные тест-драйвы: участники обычно отличаются непредвзятостью мнений и прямотой высказываний. Поездив в новом китайском кроссовере Geely Atlas, читатели нашли как плюсы, так и минусы. Последних, впрочем, оказалось меньше!
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