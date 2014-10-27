Эти автомобили были застрахованы по каско, и их угнали. Бюджетные модели в рейтинг не вошли: кроме обязательной «автогражданки», страховку на них оформляют редко.

Специалисты «АльфаСтрахования» проанализировали застрахованные по каско автомобили, которыми заинтересовались автоворы, и составили рейтинг самых популярных у угонщиков моделей. По итогам трех кварталов 2019 г., чаще всего в Москве и Подмосковье угоняли автомобили марок Lexus, Land Rover и Toyota.

С января по сентябрь 2019 г. в топ-10 по угонам вошли три модели Lexus — LX, NX и RX, при этом лидерство сохранил за собой Lexus LX (0,69%). На втором месте располагается Land Rover Freelander (0,45%), на третьем — Toyota Land Cruiser (0,42%).

В десятку наиболее часто угоняемых машин попали также Toyota Land Cruiser Prado (0,33%), Toyota Camry (0,3%), Mazda CX—5 (0,24%), Toyota RAV4 (0,22%) и Hyundai Santa Fe (0,19%).

В сообщении страховщика говорится, что в этом году из первой десятки рейтинга совсем исчезли популярные Hyundai Solaris, Kia Sportage и Kia Rio, зато чаще страдали владельцы дорогих автомобилей — Land Cruiser Prado, Toyota Camry и Lexus RX.

В этом исследовании названы самые угоняемые автомобили столицы по версии прокуратуры.



Фото: DPA/TASS