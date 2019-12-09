Внедорожник влетел в группу школьников. Имя водителя скрывают

Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу вечером, но подробности открываются до сих пор.

Материалы по теме Сын Валерии попал в аварию

В центре Нижнего Новгорода днем 7 декабря после массовой аварии одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу девятиклассников, направлявшихся с педагогом и родителями в театр. В результате пострадали девять детей и двое взрослых, еще одна женщина, сопровождавшая группу, скончалась в больнице от полученных травм.

Спровоцировавший массовую аварию водитель Тойоты отказался проходить медицинское освидетельствование, хотя с места ДТП не скрылся. По данным следственного управления по Нижегородской области, это 43-летний гражданин. Больше официальные источники о нем ничего не сообщают, между тем в СМИ появилась информация, что парень непростой — это Виктор Пильганов, сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова, которому и принадлежит автомобиль виновника ДТП. Мало того, что мужчина за рулем находился в нетрезвом виде, ранее он уже был лишен водительских прав за пьянство, но срок лишения истек.

Всем пострадавшим в результате аварии оказана помощь, двоих из девяти подростков прооперировали. Остальные школьники получили сотрясение мозга, ушибы мягких тканей, одна девочка — перелом лучевой кости. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Детей сопровождали трое взрослых, двое также находятся в стационаре, одна женщина — мать одного из учеников, от полученных травм скончалась.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился выделить по 100 тысяч рублей каждому пострадавшему, семье погибшей нижегородки — 300 тысяч рублей и оказать содействие в проведении похорон.

Фото: ВКонтакте, МЧС по Нижегородской области