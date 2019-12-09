Toyota стала Автомобилем года в Японии. Впервые за десять лет

Впервые за последние десять лет Toyota завоевала награду «Японский автомобиль года 2019» — RAV4 стал автомобилем года у себя в стране.

Конкурс «Автомобиль года в Японии» прошел в Токийском международном центре: выбирались лучшие автомобили 2019 года и отмечалось 40-летие премии. Победителя определяли 60 членов жюри, представители 40 автомобильных изданий страны. А свидетелями церемонии подсчета голосов и вручения призов в конкурсе в этом году собрались десятки руководителей автомобильной индустрии страны.

В качестве кандидатов на призовое место рассматривались 35 новых моделей, которые появились на японском рынке с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.

За первое место боролись Toyota RAV4, Mazda3 и BMW 3-Series, причем последний рассматривался как сильный зарубежный соперник. Однако убедительную победу в схватке одержал RAV4, набравший 436 голосов, таким образом кроссовер завоевал титул «Японского автомобиля года-2019». Стоит отметить, что Toyota получила награду впервые за 10 лет с тех пор, как победителем стал Prius.

Mazda3 расположилась на втором месте с 328 голосами, а BMW 3-Series финишировала с 290 голосами, получив еще и награду Import Car. Toyota Corolla стала четвертой с 118 голосами, Jaguar I-Pace пятым — с 109-ю, а шестым стал Jeep Wrangler, набравший 56 голосов.

В категории специальных наград Jeep Wrangler получил премию Emotional Award за исключительные способности по преодолению бездорожья, а Nissan Skyline завоевал приз за инновации, представив полуавтономную систему управления ProPilot 2.0 hands-off. Трофей миниатюрного транспортного средства (кей-кары пользуются особой популярностью в Японии) поделили Mitsubishi eK Cross и Nissan Dayz.

Новый Toyota RAV4 в России представили в ноябре этого года.



Фото: Toyota