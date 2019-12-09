Вьетнамские (оказывается, есть и такие!) хакеры залезли в BMW

Специалисты связали атаку с запуском местной марки автомобилей Vinfast.

Первые следы «чужих» в немецком автоконцерне обнаружили весной 2019 года, сообщает automobil-industrie.vogel.de. Группа злоумышленников называет себя «OceanLotus», и вполне возможно, что она может действовать от имени государства Вьетнам. Эксперты по безопасности автопроизводителя наблюдали за хакерами в течение нескольких месяцев, но в прошлые выходные они соответствующим образом обезопасили свои компьютеры.

Известно, что хакерская группа незаконно внедрила троянскую программу Cobalt Strike на компьютеры производителя. Это позволило шпионить и удаленно контролировать компьютеры. Благодаря поддельному сайту злоумышленники притворились, что принадлежат к тайскому отделению BMW. В офисе самого автопроизводителя инцидент не комментируют, поэтому неясно, успели ли хакеры получить доступ к секретной информации штаб-квартиры в Мюнхене.

Не объясняется, каким образом, но компьютерные специалисты связали атаку с запуском вьетнамской марки автомобилей Vinfast. Эксперт Dror-John Röcher из немецкой организации по кибербезопасности объясняет, что атаки на автопроизводителя начались, когда Вьетнам организовал собственное производство автомобилей.

Первые две модели вьетнамской марки Vinfast созданы по лицензии BMW при участии концерна Magna. Разработчик транспортного средства и контрактный производитель также производит автокомплектующие для баварского производителя премиум-класса. Vinfast Magna взяла на себя полную разработку внедорожника и седана. Для седана по лицензии используется платформа «пятерки» BMW прежнего поколения (F10), а базой для кроссовера послужил BMW X5 в кузове F15.

У Vinfast амбициозные планы: с выпуском первых двух моделей компания хочет стать брендом современных автомобилей в премиальном и среднем классах.

Впервые марку Vinfast представили на автосалоне в Париже, ознакомьтесь с видеосюжетом «За рулем».

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