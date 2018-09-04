Новая Гранта на платформе Global Access (В0) появится в 2021 году

Автомобиль следующего поколения будет больше нынешнего и вместительнее.

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Появилась информация о том, что на АВТОВАЗе разработали внешность Лады Гранты нового поколения, которая должна поступить в продажу в 2021 году. Автомобиль уже представлен в макете из пластилина, имеются и 3D—чертежи.

Lada Granta нового поколения создается на платформе Global Access (В0), о чем было заявлено еще два года назад. Эти планы остались неизменными. Но дата выхода автомобиля была перенесена. Если в 2017 году планировалось выпустить модель нового поколения в период с 2021 по 2023 годы, то теперь крайний срок выхода автомобиля — 2021-й.

Параллельно на предприятии ведутся работы над новым поколением внедорожника Lada 4x4. который также создается на платформе Global Access, но будет отличаться от новой Гранты толщиной металла и задним подрамником. Таким образом, российской в плане разработки в модельном ряду Лады останется только Vesta, которая будет выпускаться в Ижевске. Завод в Тольятти перейдет на производство машин на платформе Global Access.

АВТОВАЗ уже начал закупать оборудование, необходимое для производства новой Лады Гранты, а на завод приглашены инженеры из Румынии и Франции. Все это, как заявляет автор видео, стало известно из источников, приближенных к заводу.

Узнать, как будет выглядеть Lada 4x4 нового поколения, можно здесь.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: YouTube