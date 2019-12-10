Выпил и попался второй раз? ГИБДД отберет автомобиль

Положение об изъятии, скорее всего, войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях.

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Ранее в МВД предлагали начать изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения. Теперь и ГИБДД сформировала предложения, позволяющие конфисковывать автомобили в случае повторного выезда водителя подшофе. Эти предложения также внесут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, рассказал в Совете Федерации замглавы Госавтоинспекции Владимир Кузин.

Сейчас идет подготовка нового Кодекса об административных правонарушениях параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности — так называемой регуляторной гильотиной, которая предусматривает отмену всех устаревших и избыточных требований к бизнесу.

Новый КоАП может быть принят в следующем году, а вступить в силу — с 1 января 2021 года.

Что касается конфискации автомобилей, по примеру Белоруссии, то такие предложения возникали неоднократно, но несколько раз получали отрицательную оценку в правительстве из-за сложности в применении права в случаях, когда транспортное средство находится в долевой собственности либо вообще не принадлежит виновнику. Учтено ли это в новых предложениях ГИБДД, неизвестно.

Ранее отбирать у пьяных за рулем машины предлагало Архангельское областное Собрание депутатов.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев