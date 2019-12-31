Да что она творит: заправляется бензином в целлофановый пакет?!

Автобус, следовавший 1 декабря из Читы в Сретенск, упал с моста в реку Куэнга. Погибли 19 человек. Поскольку водитель мертв, следственные органы задержали директора транспортной компании. Крайний найден.
Сегодня автомобиль — вещь практичная, прикольные модели мало кто делает. На общем фоне наших дорог новый KIA Soul здорово выделяется. Но при этом он остается универсальным автомобилем на каждый день. И в этом его фишка.
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