Да что она творит: заправляется бензином в целлофановый пакет?!

Курьез опасной ситуации заключался в том, что пакет к тому же оказался дырявым!

Некто Джейсон Рудисон из Хьюстона в декабре заехал на заправку и глазам свои не поверил. Женщина в черном фартуке деловито заливала бензин в пакет-маечку для продуктов. Когда она приподняла пакет, оказалось, что он дырявый. Наспех завязав ручки, автовладелица поспешила к багажнику, достала еще один пакет и сделала то, что обычно делают хозяйки в супермаркетах — конструкция называется «пакет в пакет». Часть бензина образовала изрядную лужу возле машины, испачканы им были и пакеты. Мужчина записал происходящее на камеру смартфона и разместил видео в Фейсбуке.

Неясно, чем закончилась эта история, но похоже, благополучно, так как о взрывах на бензоколонках Хьюстона в декабре слышно не было.

Эта женщина тоже может претендовать на «премию Дарвина» — она додумалась до того, чтобы шпионить за мужем-таксистом из багажника.



Видео: YouTube