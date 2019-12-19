Кроссовер Chery Tiggo 7 теперь предлагают в «топе» с новой консолью

В новой комплектации Elite Plus кроме обновленной консоли появились и другие приятные мелочи. Прибавка в цене составила 20 тыс. рублей.

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В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в комплектации Elite Plus. Она базируется на предыдущей версии Elite и сохранила всё ее оборудование, в частности, полный «зимний» пакет, кожаный салон, многофункциональный руль c электроусилителем, двухзонный климат-контроль, атмосферную подсветку интерьера, цветной 4,8-дюймовый экран бортового компьютера, мультимедийную систему с цветным 9-дюймовым сенсорным экраном, систему кругового обзора 360°, передние и задние датчики парковки, светодиодные дневные ходовые огни, 18-дюймовые алюминиевые литые диски и многое другое.

А отличается Elite Plus обновленным дизайном центральной консоли, которая вдобавок теперь украшена стильными хромированными накладками. На ней расположились кнопки Start/Stop (бесключевой доступ), электрического стояночного тормоза с функцией автоматического удержания (раньше не было!), обогрева передних сидений, AVM (включение/выключение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля) и HDC (система помощи при спуске).

Среди нового — в салоне появилась гибкая раздвижная шторка над подстаканниками и нишами для телефона и парковочных карт. Изменен дизайн обивки дверей и применены новые материалы отделки передней панели.

Комплектация Elite Plus оснащается 2-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л.с. и вариатором (CVT) с двумя режимами (Eco и Sport).

За кроссовер в топовой комплектации попросят 1 389 900 рублей, что на 20 000 больше, чем за предыдущую версию Elite. С учетом всех выгод, предлагаемых дистрибьютором марки, цена на Elite Plus может снизиться до 1 159 900 рублей.

Фото: Сhery и Александр Кульнев