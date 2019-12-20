Осталось 10 дней. Потом машины подорожают на 35–100 тысяч — журнал За рулем

Осталось 10 дней. Потом машины подорожают на 35–100 тысяч

О значительном подорожании автомобилей самых популярных классов с января заявили российские дилеры нескольких марок.

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Дилеры и автопроизводители сообщили о неизбежном подорожании автомобилей среднего ценового сегмента с 1 января 2020 года, что вызвано увеличением так называемого утилизационного сбора. Соответствующие заявления поступают от большинства автомобильных компаний. Первым о подорожании сообщил китайский производитель Chery.

Об изменениях в прайс-листах с 1 января покупателей уже уведомили Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet, Chery, Cadillac, Volvo. До начала новогодних праздников аналогичные заявления ожидаются еще от ряда автопроизводителей.

«Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически ото всех — новые ценники. Чудес не будет: машины будут дороже», — приводит РИА «Новости» комментарий президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова.

Напомним, что со следующего года утилизационный сбор для новых автомобилей с двигателями объемом до 1 литра увеличится на 46%. Для машин с моторами объемом 1–2 литра он вырастет на 112,4%, а с двигателями объемом 2–3 литра — на 123,5%. Утилизационный сбор на автомобили с моторами объемом 3–3,5 литра вырастет на 126,5%, еще больший объем двигателя будет облагаться сбором, превышающим нынешний на 145%.

В результате новые автомобили станут дороже на 2–5% и более, в зависимости от объема двигателя, класса и сегмента. Аналогичное подорожание машин произошло ровно год назад, когда правительство повысило ставку НДС с 18% до 20%.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

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