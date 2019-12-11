Дилеры: в 2020-м продажи автомобилей в России рухнут на 8%

Это при том, что цены вырастут на 5% — такие нерадужные прогнозы дала ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

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Ассоциация дилеров прогнозирует в следующем году падение продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на 8%, передает ТАСС слова президента РОАД Олега Мосеева.

Он рассказал, что если рынок продолжит развиваться в нынешнем ключе, то производителям придется держать цены и на чуть-чуть повышать. Все смотрят друг на друга, и если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи и упадут больше, чем у других.

Под конец года многие участники рынка делают прогнозы на 2020-й, хотя в действительности до конца неясно, как будет развиваться ситуация. На АВТОВАЗе считают, что продажи упадут до 1,7 млн штук, а в Ассоциации европейского бизнеса снизили свой прогноз с предполагаемого роста на 3,6% до падения на 2,2%

Второй печальный прогноз РОАД — цены на новые автомобили с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти на 5% в течение следующего года.

Утильсбор на импортные машины может дать прибавку в цене на 2–3%, удорожания по локальной сборке он ожидает на 1–1,5%. Прибавится к этому еще и официальная инфляция в 4% — вот и выходит прогнозируемый результат повышения цен на автомобили в 5%. Хотя, полагает Олег Мосеев, рост цен на 5% будет «размазан», он не произойдет одномоментно.

Он также отметил, что цена сейчас — самый главный фактор при выборе автомобиля, даже в премиум-сегменте.

Все чаще муссируются слухи, что марка Datsun может покинуть российский рынок.



Фото: Егор Алеев/ТАСС