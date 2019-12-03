Марка Datsun может покинуть российский рынок (но это неточно)

Подогрело слухи японское издание Nikkei Asia Review, недавно сообщившее, что сборка Datsun на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти будет свернута уже в 2020 году.

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В иностранных СМИ все чаще появляется информация, что Nissan планирует сократить производство по всему миру, и коснется это, прежде всего, бюджетного бренда Datsun, который японский концерн когда-то уже ликвидировал. По сведениям газеты «Коммерсантъ», обеспокоены этим и российские дилеры, хотя официальных уведомлений от японской компании никто из них не получал.

Автомобили Datsun в настоящее время производятся в Индии, Индонезии и России и продаются в 10 странах. В Индонезии автомобили производят для региона Юго-Восточной Азии, а в России — для продажи в России, Казахстане, Беларуси и Ливане. На долю Датсуна приходится около 1% продаж Nissan в мире.

Nissan перезапустил бренд Datsun шесть лет назад, представив несколько моделей компактных автомобилей для растущих рынков, но ставка на бюджетный бренд не оправдалась: продажи оказались не настолько большими, как рассчитывали.

Зарубежные издания пишут, что автомобили Datsun будут сняты с производства в Индонезии и России уже со следующего года. Тем не менее их по-прежнему будут выпускать в Индии, а также планируется запуск производства новой модели. Выпуск автомобилей бюджетной марки планируют начать и в Пакистане.

В российском представительстве Nissan опровергли эту информацию и утверждают, что производство автомобилей на АВТОВАЗе продолжится. Даже планируется обновление седана on-DO и хэтчбека mi-DO российской сборки, а также выпуск новых спецверсий, сообщает «Автостат».

Продажи автомобилей Datsun в России стартовали в сентябре 2014 года. На нашем рынке марка представлена двумя моделями.

Возможно, все было бы по-другому, если бы не разразился скандал с прежним главой Renault-Nissan Карлосом Гоном. Его обвиняют в финансовых махинациях, и, вероятно, небеспочвенно, но помимо этого Гон был талантливым управленцем и без него многое пошло не так.



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