Сегодня, в 19:16 Опальный экс-глава Renault-Nissan засветился еще и как инвестор в Кремниевой долине Против Карлоса Гона выдвинуто очередное обвинение: он создал фонд инвестиций в стартапы, получив мошенническим путем миллионы от оманского партнера Nissan.
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Бывший глава
Nissan Карлос Гон вместе со своим сыном построил бизнес в Кремниевой долине, инвестируя в стартапы миллионы долларов, которые он получил мошенническим путем от делового партнера Nissan, Renault- утверждает The Wall Street Journal.
Подтверждением этому служат документы о банковских переводах, а также свидетельства нескольких человек, задействованных в преступной схеме. Управлял бизнесом сам Гон, через подставных лиц, финансируя многомиллионные сделки, например азиатский сервис такси.
Он не поставил в известность совет директоров Nissan о том, что начал инвестиционный бизнес вместе с дистрибьютором Nissan Suhail Bahwan Automobiles в Омане.
В уголовном обвинении, связанном с Оманом, утверждается, что Гон украл деньги Nissan, договорившись о том, чтобы автопроизводитель выплатил 10 млн долларов дистрибьютору Nissan в Омане, а тот вернул 5 миллионов долларов из этих средств Гону через ливанскую компанию Good Faith Investments, то есть, говоря проще, Гон не гнушался многомиллионными «откатами».
Гон категорически отрицает свое участие в каких-либо финансовых махинациях, и в этой тоже.
«Прокуроры в сотрудничестве с Nissan активизировали свою кампанию по очернению г-на Гона с целью подорвать его репутацию с помощью измышлений, лжи и искажения фактов. Гон невиновен и будет непременно оправдан, если суд будет по-настоящему справедливым», — написал представитель его защиты.
Тем временем судья на Британских Виргинских островах запретил Гону продавать принадлежащую ему 120-футовую яхту. Брокер семьи Гона нашел потенциального покупателя судна, но в заявлении судьи указывается,
что если яхта все-таки будет продана, семья должна будет передать вырученные средства суду до разрешения спора из-за подозрений, что она куплена также на деньги, полученные мошенническим путем. Судно было приобретено на средства от Good Faith Investments за 11,2 миллиона долларов в 2015 году. Среди активов Гона есть также винодельческий бизнес в Ливане, доли в двух ливанских банках и ближневосточной недвижимости. Карлоса Гона арестовали 19 ноября прошлого года по подозрению в сокрытии доходов альянса Renault-Nissan. Фото: EPA/TASS
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