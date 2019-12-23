Вчера, в 17:52 Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа Краснокамский ремонтно-механический завод, производящий прицепы для легковых автомобилей, вот уже в четвертый раз выпустил откровенный календарь с красотками.
Материалы по теме
На этот раз внимание фотографа привлекли изящные волнующие изгибы женских тел. Над созданием «пейзажей» работал фотограф Кирилл Корепанов, вдохновленный серией Алана Тигера под названием Bodyscapes.
В изгибах женских тел можно разглядеть горы, равнины, озера, волны в океане и снежные склоны. На телах девушек расставлены крошечные фигурки людей, животных, предметы быта и, конечно, прицепы. На фото есть и рабочие, строители, фермеры, любители серфинга, горных лыж — везде людей сопровождают прицепы. Тематика должна оставаться профильной! Веселой компании на природе, влюбленной парочке, приехавшей отдыхать к озеру, тоже никак не обойтись без прицепа.
Это уже третий по счету календарь Краснокамского РМЗ: в календаре 2017 года девушки позировали прямо в цехах завода, в 2018 году сюжетом стал чемпионат мира по футболу, а в этом году красотки демонстрировали
детали прицепов «Экспедиция».
Насладиться «пейзажами» нового календаря (на 2020 год) мы предлагаем, пролистав нашу галерею.
Фото: Краснокамский РМЗ
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter