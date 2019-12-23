Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — журнал За рулем

Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа

Краснокамский ремонтно-механический завод, производящий прицепы для легковых автомобилей, вот уже в четвертый раз выпустил откровенный календарь с красотками.

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Девушки и прицепы: «Экспедиция» выпустила календарь на 2019 год

На этот раз внимание фотографа привлекли изящные волнующие изгибы женских тел. Над созданием «пейзажей» работал фотограф Кирилл Корепанов, вдохновленный серией Алана Тигера под названием Bodyscapes.

В изгибах женских тел можно разглядеть горы, равнины, озера, волны в океане и снежные склоны. На телах девушек расставлены крошечные фигурки людей, животных, предметы быта и, конечно, прицепы. На фото есть и рабочие, строители, фермеры, любители серфинга, горных лыж — везде людей сопровождают прицепы. Тематика должна оставаться профильной! Веселой компании на природе, влюбленной парочке, приехавшей отдыхать к озеру, тоже никак не обойтись без прицепа.

Это уже третий по счету календарь Краснокамского РМЗ: в календаре 2017 года девушки позировали прямо в цехах завода, в 2018 году сюжетом стал чемпионат мира по футболу, а в этом году красотки демонстрировали детали прицепов «Экспедиция».

Насладиться «пейзажами» нового календаря (на 2020 год) мы предлагаем, пролистав нашу галерею.

Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа

Краснокамский ремонтно-механический завод, производящий прицепы для легковых автомобилей, вот уже в четвертый раз выпустил откровенный календарь с красотками.

Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033733Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033745Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033743Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033741Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033742Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033740Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033738Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033739Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033736Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033737Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033735Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033732Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033734Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033744Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа

Фото: Краснокамский РМЗ

Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа

Краснокамский ремонтно-механический завод, производящий прицепы для легковых автомобилей, вот уже в четвертый раз выпустил откровенный календарь с красотками.

Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033733Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033745Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033743Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033741Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033742Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033740Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033738Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033739Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033736Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033737Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033735Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033732Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033734Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа — фото 1033744Девушки в календаре «Экспедиция-2020» сыграли роль... пейзажа
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