Новый Volkswagen Caddy: первые подробности

Компактвэн четвертого поколения и его грузовую версию Cargo представят в феврале 2020 года.

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Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» показала первые дизайнерские рисунки нового Caddy. Известно, что пассажирская и грузовая версии «каблучка» появятся уже в следующем году. По рисункам видно, что интерьер автомобиля полностью изменился. Производитель отмечает, что переосмыслению подверглись все варианты компактвэна, притом что суть осталась прежней — это автомобиль с большим внутренним пространством и богатством выбора конфигураций.

Новый автомобиль выглядит спортивнее предшественника благодаря слегка покатой линии крыши, объемным рельефам на боковых частях кузова, подчеркивающим цельный и лаконичный облик новых Caddy. В автомобиле увеличили колеса, решетка радиатора стала уже, а логотип — крупнее. Появились светодиодные дневные ходовые огни и хромированная полоска, соединяющая их вместе, а также спортивные воздухозаборники в бампере. В рисунке выделяются вертикально расположенные узкие светодиодные фонари в задней части автомобиля. В пассажирской версии Caddy они будут такими же, а еще в ней предусмотрено большое заднее окно.

В компании ожидают, что в будущем поклонники спорта и активного отдыха присмотрятся к этой модели и увидят в ней практичную альтернативу более привычным аналогам. Хотя серийная модель вряд ли будет выглядеть настолько спортивной, как представлено в эскизах, скорее всего, все сведется к консервативному и разумному дизайну, более подходящему для практичного легкого коммерческого автомобиля.

Грузовые версии в стандартной комплектации оборудуют задней подъемной дверью, распашные двери доступны за доплату.

Построен «каблучок» на платформе MQB VW Group, которая является универсальной и способна поддержать несколько вариантов колесной базы нового Caddy.

Компактвэн текущей генерации продают на российском рынке с мотором 1,6 л мощностью 110 л.с. или 1,4 л турбо мощностью 125 л. с., а также 2-литровым турбодизелем, выдающим 110 или 140 лошадиных сил. Коробок передач в зависимости от комплектаций предлагается четыре — 5- или 6-ступенчатая механика или 6- и 7-диапазонный робот (DSG). Привод — передний или полный. Цены стартуют от 1 513 200 рублей.

Рисунок: Volkswagen