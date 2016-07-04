Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

12 главных автособытий 2019 года. Выбор Михаила Колодочкина Во все времена под Новый год мы желали друг другу оставить всяческий негатив позади, дабы забрать с собой только хорошее и пушистое. Однако же и повторять прошлогодние ошибки раз за разом не стоит. Вспомним некоторые события ушедшего года — как со знаком «плюс», так и с «минусом». Почему троит во время прогрева? Летом такого не было! Распознать, что двигатель затроил, сможет даже не очень опытный автолюбитель. «За рулем» помогает определить причину. Машина для директоров и колхозников — история уникального Москвича‑411 Полноприводный универсал, да к тому же с понижающей передачей в трансмиссии — мечта многих современных автомобилистов. Причем даже в тех странах, где о бездорожье имеют смутное представление. А уж у нас — тем более.