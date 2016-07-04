Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга — журнал За рулем

Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийскую горячую линию ведомство открыло в связи с ожидаемым большим турпотоком на новогодние праздники. Обращения принимают по телефону и в консультационных центрах.

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Начала работу горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга, она будет действовать до 15 января. Специалисты ведомства проконсультируют вас по вопросам оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и сравнительно новой услугой, которая, тем не менее, активно набирает популярность, — каршерингом.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров можно найти на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

В ноябре работники Роспотребнадзора оказали более двух тысяч консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностях по оказанию услуг пассажироперевозок, а также по вопросам каршеринга.

«Вопрос защиты прав потребителей при оказании услуг такси и каршеринга остается на контроле Роспотребнадзора», — отмечается на сайте ведомства.
Фото: depositphotos.com

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