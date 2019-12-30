Автовладелец отказался от страховки и смог вернуть почти все деньги

Из череповецкой стали штампуют почти всё, что выпускают на российских автозаводах. «За рулем» отправился в Череповец, чтобы разобраться, как производят прокат для автопрома и какая толщина у металла, из которого изготовлен кузов вашего автомобиля.
Смотрел я тут недавно фильм о спасении человечества в будущем. Там из автомобилей фигурировал пикап Mitsubishi L200. О китайском JAC T6 авторы этого фильма, вероятно, и не слышали. А ведь он тоже может быть в числе спасателей.
Каждый хоть раз, да ошибался, будучи за рулем. Задумался — и чуть не проехал на красный или слишком резко перестроился. От подобных ситуаций автовладельцев призваны беречь современные электронные ассистенты. «За рулем» проверил, насколько хорошо они работают.
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