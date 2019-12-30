Автовладелец отказался от страховки и смог вернуть почти все деньги

Оказалось, от финансового омбудсмена может быть польза.

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Как известно, в течение 14 дней после покупки страховки можно расторгнуть договор, вернув ее полную стоимость или ее часть, это зависит того, начал ли договор действовать или еще нет. Период охлаждения ввел Банк России, он действует с 1 января 2018 года.

Жительница Челябинска весной застраховала автокаско, заплатив 28,2 тысячи рублей, но потом передумала. Она направила заявление о расторжении договора в страховую компанию заказным письмом. По ее расчетам, та должна была ей вернуть 27,3 тысячи рублей, сообщает «Российская газета». Однако страховщик решил иначе и предложил вернуть только 16,8 тысячи рублей.

Тогда челябинка обратилась к финансовому омбудсмену, который с июня 2019 года является третейским судьей в спорных вопросах со страховыми компаниями. Институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг рассматривает спор быстрее, чем суд — ему отводится 15 дней. Если нужна экспертиза, срок могут увеличить, но не более чем на 10 рабочих дней.

Страховая мотивировала решение тем, что клиентка поздно отправила письмо с просьбой о расторжении договора, однако автовладелица подтвердила дату отправки почтовыми документами. Финомбудсмен встал на сторону заявительницы: по документам выходило, что высчитанная ею сумма единственно правильная, и со страховой взыскали оставшуюся часть премии.

Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией, что касается граждан, у них есть право, если они не согласны с финомбудсменом, обратиться в суд. Подать обращение можно на сайте ведомства, где есть специальный шаблон. Для граждан это бесплатно и никаких специальных знаний не потребует. В службе финомбудсмена просят граждан не обращаться к посредникам, берущим плату за свои услуги, а в случае спорных ситуаций сначала писать обращение на сайт финансового уполномоченного.

Таким образом, финомбудсмен стал обязательным посредником при спорах по всем видам страхования, в том числе и по ОСАГО. С нового года работать с финансовым уполномоченным обязали и микрофинансовые организации.

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