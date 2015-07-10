Всегда держите под рукой смартфон!

Ну а в век, когда под рукой всегда есть камера смартфона, ничего не стоит это зафиксировать и выложить в Сеть. Как пишет автор видео, он сидел за рулем и краем глаза увидел, что девушка в соседней машине делает какие-то движения, и на всякий случай решил это записать.

Судя по всему, она поймала какую-то ритмичную песенку и начала пританцовывать прямо за рулем, полагая, что свидетелем этого является только пес, сидевший на пассажирском месте. Со стороны это выглядело действительно забавно, хотя не беремся судить о моральной стороне вопроса: все мы с детства помним, что подсматривать некрасиво.

Самым забавным стало то, как отреагировала девушка, когда огляделась и поняла, что за ней наблюдают. Не на шутку развеселился и сам автор видео, которому посчастливилось оказаться за «кулисами» экшена.

Предметом одного из соцопросов стало пение за рулем: не все мы хорошо поем, но большинство из нас любит это занятие!

Видео: YouTube