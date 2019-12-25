Более полное представление о новом кроссовере удалось получить благодаря его южнокорейской версии.

Литера «V» в названии модели GV80 означает универсальность (Versatility), которую предлагает автомобиль бренда Genesis. Оснащать роскошный кроссовер будут тремя двигателями (на выбор): 3,0-литровым рядным шестицилиндровым турбодизельным, мощностью 278 л.с. и турбированными бензиновыми — 2,5-литровым четырехцилиндровым мощностью 290 л. с. и 3,5-литровым шестицилиндровым мотором мощностью 380 л.с.

GV80 готов похвастать несколькими инновационными технологиями. Так, навигация будет иметь режим дополненной реальности, аналогичный тому, который используется в Mercedes-Benz, когда виртуальные подсказки накладываются на изображение с передней камеры. Все это транслируется на экран мультимедийной системы, и оптимальный маршрут выводится в графическом виде. Также автомобиль оснащен технологией активного шумоподавления RANC (Road Active Noise Cancellation), а водительское сиденье Active Motion включает семь активных воздушных ячеек, что позволяет снизить степень усталости водителя при длительном нахождении за рулем.

Кроме этого, в автомобиле есть система очистки воздуха, работающая на базе датчика качества воздуха в салоне, и уже в начальной версии GV80 получает 10 подушек безопасности, включая центральную между сиденьями первого ряда.

GV80 имеет усовершенствованную адаптивную систему круиз-контроля с функцией помощи при рулении. Круиз-контроль оснащен искусственным интеллектом, который подстраивает стиль вождения в соответствии с привычками владельца.

Первым в продаже в Южной Корее появится Genesis GV80 с дизельным мотором, он будет стоить 65,8 млн вон (порядка 3,5 млн рублей). Подробнее о комплектациях автомобиля и ценах обещают рассказать позднее.

Премиальный кроссовер GV80 станет четвертой моделью в линейке Genesis, где уже есть седаны G70, G80 и G90. Интерьер и экстерьер модели были совместно разработаны дизайн-студиями Genesis в Южной Корее, США и Германии.

До 2021 года компания намерена выпустить еще пять новых моделей.

Кроссовер Genesis GV80 — новые подробности и цена Более полное представление о новом кроссовере удалось получить благодаря его южнокорейской версии. Кроссовер Genesis GV80 — новые подробности и цена

Фото, видео: Genesis