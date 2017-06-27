От детсада угнали машину вместе с ребенком

Пешеходу на зебре надо уступить дорогу. А если он еще далеко? Запутанность наших Правил дорожного движения и постоянные обновления приводят к тому, что и трактуют их по-разному. Давайте разберем, например, как пропускать пешеходов правильно. Гараж дяди Васи или дилер: где выгоднее обслуживать машину Пару раз в год на любой машине надо менять моторное масло. Можно поехать к дилеру в симпатичный центр, а можно — куда-то еще. Мы прижали к стене специалиста и заставили назвать пять причин, почему «куда-то еще» — не лучший вариант. Вот так водители «убивают» автомобиль зимой — 5 способов Грязь, морозы и безответственность владельца быстро прикончат любую машину. Надеемся, вы так не делаете.