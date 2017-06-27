Сегодня, в 13:39 От детсада угнали машину вместе с ребенком Автомобиль стоял незапертый и с заведенным двигателем, чем и воспользовался злоумышленник.
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В городе Кинель Самарской области злоумышленник угнал припаркованный автомобиль, в салоне которого находился 4-летний ребенок. Угонщик воспользовался тем, что у стоящего возле детского сада ВАЗ-2110 был заведен двигатель, а двери не заблокированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Самарской области.
«Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было», — говорится в сообщении полиции.
Угнан автомобиль был утром, в 7:50 по местному времени (в 6:50 по московскому). Позже угонщик, обнаружив в салоне ребенка, высадил его возле одного из продуктовых магазинов на окраине города и уехал. Сотрудники магазина тут же вызвали полицию и передали приехавшим сотрудникам ребенка, которого впоследствии вернули родителям.
Украденный автомобиль и совершивший кражу мужчина объявлены в розыск.
Фото: depositphotos .com
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