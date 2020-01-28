Первый 7-местный кроссовер Tiggo 8 появится в салонах дилеров уже в ближайшее время.

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В марте 2020 года дилеры Chery начнут продажи нового кроссовера — 7-местного Tiggo 8.

В основе автомобиля лежит платформа, разработанная в сотрудничестве с Jaguar Land Rover. Как заявляют в компании, благодаря ей автомобиль отличается комфортом и управляемостью. Повлияла она и на безопасность: кроссовер получил на краш-тестах максимальные 5 звезд. Кстати, платформа использовалась и при создании моделей Tiggo 4 и Tiggo 7.

Новинка является самым большим кроссовером в модельном ряду Chery. Длина автомобиля достигает 4700 мм, ширина — 1860 мм, а высота — 1705 мм. Колесная база — 2710 мм. Это позволило сделать просторными все три ряда сидений. При этом объем багажника равен 193 литрам, со сложенным третьим рядом сидений — 892 л, а при сложенных сиденьях второго ряда — 1932 л.

Другим важным плюсом автомобиля стала его геометрическая проходимость. Благодаря дорожному просвету 190 мм, а также углам въезда и съезда 20° и 23° соответственно, кроссовер может передвигаться по неровным грунтовым дорогам, не рискуя повредить бамперы и днище.

Передняя подвеска Tiggo 8 — независимая, типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. В конструкции применяются тройные лонжероны, что делает автомобиль очень прочным.

Цены и уровень комплектаций нового кроссовера Chery Tiggo будут объявлены ближе к началу продаж.

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Фото: Chery