Топ-15 самых смешных реклам автомобилей

Автопроизводители не лишены чувства юмора и не против пошутить в рекламе, зная, что чувство юмора есть и у нас с вами.

Рекламные ролики, транслируемые во время Суперкубка США (Super Bowl), всегда яркие и сняты с юмором. Компании тратят огромные деньги на их съемки и привлекают лучших специалистов рекламы — все для того, чтобы привлечь зрителя.

Смешные рекламные ролики есть у Hyundai, Audi, Porsche и многих других автопроизводителей. Их снято уже сотни, но эти 15 можно признать самыми забавными. Размещены они здесь не в порядке рейтинга — лучший выберите сами.

Honda: «Новый пикап для любви»

В клипе отара овец не разбредается, напевая песню группы Queen «Somebody to Love», которая была услышана ими благодаря прекрасной аудиосистеме пикапа. Рекламный ролик был просмотрен более 7 миллионов раз на канале Honda YouTube.

Hyundai: «Неприятные моменты»

Что может быть хуже, чем покупка нового автомобиля? Неудобные разговоры о совершеннолетии, веганские обеды и обязанности присяжных. То есть рекламируется не конкретное транспортное средство, а программа помощи при покупке автомобиля Hyundai Shopper Assurance.

Volkswagen: «Сила»

В 2011 году VW перешел на Темную сторону Силы. Мальчик в рекламе в костюме Дарта Вейдера пытается использовать Силу, но срабатывает она только на «Пассате» отца.

Hyundai: «Первое свидание»

Если страшно отправлять дочь на первое свидание, позволь ей с парнем взять твой Hyundai с телематической системой Blue Link, которая отслеживает местонахождение машины и сидящей в ней пары с помощью функции Car Finder. И этот кошмар для подростка получил награду USA Today «Ad Meter» во время Суперкубка 2016 года.

Bridgestone: «Ответить всем»

Один из самых забавных рекламных роликов Super Bowl 2011 года принадлежит Bridgestone. В нем рассказывалось об ужасе случайной отправки не того электронного письма всем. В конце оказывается, что письмо было отправлено только соседу по офису. Ролик основан на реальных событиях: подобное произошло с креативным директором рекламного ролика, что и легло в основу сценария.

Toyota: «Самая долгая погоня»

Уйти на Приусе от полицейской погони? Почему бы нет, пусть даже это никак не вяжется с имиджем автомобиля. В баках полицейских машин просто не хватит топлива, чтобы уехать так же далеко, как Приус. Главное при этом — не разбудить дорожный патруль в дальней засаде.

Chevrolet: «Счастливый Град»

Это классический случай непонимания. Выпускник решил, что случайно оказавшийся рядом Camaro — подарок ему от родителей. Так Chevy дразнит людей в духе «если бы у вас был Camaro». Что ж, бог им судья.

Hyundai: «Райанвилль»

Кто не хотел бы жить в городе под названием Райанвилль, населенный исключительно мужчинами, которые похожи на кинозвезду Райана Рейнольдса. Но реклама про систему автономного торможения Hyundai Elantra, когда нет времени смотреть на дорогу.

Chevrolet: «Мыло»

Несчастные дети вынуждены сидеть по углам с кусками мыла во рту из-за скверных слов. Но они не виноваты — их просто очень сильно впечатлил Chevrolet SSR.

Ford: «Зеленый свет»

Реклама показывает, насколько захватывающей является езда на кабриолете Mustang, что даже зимой владелец не в силах поднять верх.

Kia: «Гардероб»

Kia рекламировала свой новый седан Optima как «самую захватывающую пару носков в мире»: надо покончить с бежевыми и скучными носками, то есть седанами. Конечно, фраза звучит намного лучше, когда ее произносит актер Кристофер Уокен.

Audi: «Зеленая полиция»

Веселый взгляд на зеленую жизнь, экологичность, сортировку мусора и так далее от Audi. Той самой. Входящей в концерн Volkswagen. В рекламе продвигается чистейший дизель Audi A3 TDI, который проезжает кордон зеленой полиции без очереди. А теперь смешное — это ролик 2010 года, канун дизельгейта (дизельного скандала).

General Motors: «Робот»

Чтобы описать свою внимательность к деталям, на которой основывается 5-летняя гарантия GM, показывает сон промышленного робота, в котором он совершает ошибку и кончает с собой. Ролик подвергся критике Американского фонда по предотвращению самоубийств.

Acura: «Сделка»

Первое место в очереди за новым спортивным NSX стоит дорого. Очень дорого. Комик Сейнфельд пытается убить стоящего первым в очереди человека уступить ему место, предлагая невероятные вещи.

Kia: «Путешествия героя»

Мелисса МакКарти спасает планету как может. И это сложно. Проще водить Niro Hybrid — тогда и спасать ничего не придется, уверены в Kia.

Нередко реклама возмущает разных защитников. Например, зоозащитники недавно негодовали по поводу эксплуатации медведя в рекламе Ситроена. Объяснения, что это — переодетый человек, не помогали.

Фото, видео: YouTube