С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его мнению, это позволит бороться с неадекватностью назначаемых штрафных сумм.

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До 2007 года в Административном кодексе штрафы были привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), однако затем исчисление штрафов было переведено на денежное выражение, говорится в письме депутата, разосланном в СМИ. Ярослав Нилов предлагает вернуться к изначальной практике.

Вопрос этот появился на повестке дня после опубликования проекта нового Кодекса об административных правонарушениях Минюста, где предлагается в несколько раз увеличить большинство штрафов и повысить сроки привлечения лиц к административной ответственности. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч предложено наказывать до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей).

Общественность и ряд депутатов возмутились неадекватностью предложенных в виде штрафных санкций сумм, посчитав их сильно завышенными и ничем не обоснованными.

«Откуда и на каком основании возникли такие цифры? Что, с 2013 года, когда минимальный штраф был 100 рублей, в стране в шесть раз повысился МРОТ или величина прожиточного минимума? Может, уровень жизни резко поднялся? Скорее, обычный чиновничий зуд и абсолютное непонимание ситуации в регионах привело к таким предложениям» , — возмущается Ярослав Нилов.

Чиновники просто потеряли связь с реальностью, они не задумываются над тем, что страна сильно разнится и по уровню жизни, и по доходам в зависимости от субъекта, и доход на уровне МРОТ у нас получают порядка 5 миллионов граждан, а затем еще и платят 13% с этой суммы, кипятится депутат.

Парламентарий напоминает, что, обсуждая размер штрафов, стоит учитывать тот бардак, который творится на дорогах, когда знаки противоречат разметке, а система видеофиксации выдает невероятные ошибки.

И что люди предпочитают не связываться с властями и безуспешно доказывать свою правоту и платят минимальный штраф со скидкой. Но после запланированного шестикратного повышения автоштрафов всего одна поездка по дороге с неисправными комплексами или некорректной разметкой может обернуться для граждан «расставанием с месячной зарплатой».

Поэтому депутат и предлагает рассчитывать суммы административных штрафов в долях или процентах от МРОТ, ограничив максимальный размер 50%. И подходить к этому вопросу более тщательно и осознанно, с учетом множества факторов, а не вот та, наскоком. А перед этим не мешало бы провести полную инвентаризацию знаков, разметки и лимитов скорости, существующих на наших дорогах.

Новый КоАП, строгие изменения в который разработал Минюст, предположительно, должен начать действовать с 1 января.

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