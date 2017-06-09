Концепт Skoda Vision IN напоминает о чешском хрустале

Премьера новой модели чешской марки состоялась в индийском Дели.

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Концепт будущего кроссовера построен на платформе MQB-A0-IN, которая была разработана для Индии в ответ на пожелания клиентов в регионе. Индийским покупателям нравится очень яркий дизайн, и создатели автомобиля попытались удовлетворить и эти требования. Неслучайно концепт окрашен в ярко-оранжевый цвет.

Длина Skoda Vision IN — 4256 мм, высота — 1589 мм, колесная база — 2671 мм. У автомобиля массивная передняя решетка с выступающими двойными «ребрами», типичными для моделей внедорожников марки. Верхняя часть бампера окрашена в цвет кузова, нижняя выполнена из алюминия. Эти две области соединены воздухозаборниками с кристаллической решеткой. У концепта 19-дюймовые легкосплавные колеса с оригинальным дизайном пятилистной ромашки.

В задней части внимание привлекают L-образные светодиодные фонари, состоящие из двух частей и имеющие кристаллическую структуру; надпись Skoda, подсвеченная светодиодами, и яркий алюминиевый диффузор в нижней части автомобиля.

В интерьере Vision IN новейшие технологии и материалы сочетаются с традициями чешского искусства хрусталя. Джойстик кристаллической формы на приборной панели служит связкой между реальным и цифровым мирами — потянув его, вы включаете цифрового помощника автомобиля. Помимо дерева и натуральной кожи в Vision IN используются веганский и переработанный материалы. В автомобиле 12,3-дюймовый дисплей, панель приборов также цифровая (Virtual Cockpit).

Под капотом Vision IN располагается бензиновый 1,5-литровый двигатель TSI мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 250 Нм, агрегатированный 7-ступенчатым роботом (DSG). Стояночный тормоз у автомобиля электрический. До сотни кроссовер разгоняется за 8,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Индийский рынок не так уж легок для производителей автомобилей, у него свои предпочтения и требования, учитывая хаотичное и невыстроенное движение на улицах. Марка Skoda отвечает за проект India 2.0 для всей группы Volkswagen и готовит масштабное наступление на местном рынке, в котором важную роль будут играть модели именно кроссоверов, а Vision IN готовится положить начало будущего успеха марки в Индии.

Концепт Skoda Vision IN напоминает о чешском хрустале Премьера новой модели чешской марки состоялась в индийском Дели. Концепт Skoda Vision IN напоминает о чешском хрустале

Фото: Skoda