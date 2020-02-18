Об этом сообщают источники с АВТОВАЗа, но официально на заводе отрицают.

О новой комплектации Instinct, которую готовят для Lada XRAY, Лада.Онлайн рассказывала ранее со ссылкой на свои источники. Считается, что это будет самая дорогая и хорошо оснащенная версия автомобиля, имеющая оригинальные элементы оформления — черную глянцевую крышу, черные глянцевые зеркала, измененный дизайн колесных дисков, а также другую медиасистему с поддержкой Яндекс авто.

Сейчас источники сообщают, что с прошлой недели АВТОВАЗ приступил к сборке автомобилей в этой комплектации с шильдиками Instinct. Выпускают такие автомобили пока ограниченным тиражом, по 2–3 штуки в смену.

Есть надежда, что новая комплектация добавит привлекательности модели Lada XRAY, которая пользуется небольшой популярностью на рынке, и если в декабре прошлого года она была еще на 24-м месте по продажам, то в январе этого года даже не попала в топ-25.

На заводе время от времени выпускают автомобили с черной крышей, чтобы оживить интерес к модели. Были такие спецверсии у Lada Kalina и Lada Priora.

Lada XRAY Cross Instinct будет оснащаться вариатором. О том, приживутся ли в России машины с такой коробкой передач, размышляет наш автор.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС