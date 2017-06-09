Mitsubishi Outlander и Pajero Sport «взяли на борт» Яндекс.Авто

Автомобили 2020 модельного года можно будет заказать cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто.

Кроссовер Outlander в 2020 году слегка обновили: улучшена боковая поддержка сидений, в версиях с полным приводом появилась электрорегулировка поясничного упора. Кроме того, система полного привода S—AWC стала интеллектуальной, она помогает проходить повороты, снижая тягу на внутреннем переднем колесе при входе и добавляятягу на задние колеса, что делает маневрирование плавнее и комфортнее.

Кроме того, на автомобилях Outlander 2020 м.г. в переднеприводных и полноприводных комплектациях Intense+ и Instyle, а также во всех дизельных Pajero Sport в комплектации Instyle появится мультимедийная система Яндекс.Авто. Произойдет это уже в марте текущего года.

В функционал Яндекс.Авто входят: Навигатор на большом экране, сервис Яндекс.Музыка, оплата топлива из автомобиля с помощью сервиса Заправки, а также Яндекс.Браузер. Управлять функциями поможет голосовой ассистент Алиса.

С помощью бортового компьютера Яндекса можно выводить на экран избранные адреса, любимые маршруты и привычную музыку. Из других полезных функций яндексовской мультимедийки — визуализация зон климат-контроля, когда за потоками воздуха можно проследить, просто выведя картинку на экран, настроить интервал срабатывания стеклоочистителя, оплатить заправку или парковку, не выходя из автомобиля, перенести маршрут с телефона на экран автомобиля.

Связь с интернетом обеспечивает 4G-модем, который позволяет бесплатно обновлять все приложения. В пакет входит безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Алиса, Яндекс.Браузер, Яндекс.Заправки. Используется sim—карта оператора Мегафон. Впрочем, при выезде за границу для избежания перерасхода связь блокируется, и для ее продолжения необходимо подключиться к тарифу местного оператора.

Цены на комплектации автомобилей с установленной системой Яндекс.Авто не изменятся. Платформу интегрируют в машины сразу на заводе. При желании, ее можно установить и на текущие машины, обойдется она от 29 900 рублей, но функционал в этом случае окажется неполным — некоторых настроек автомобиля не будет.

Производить автомобили нового модельного года будут в Калуге, на заводе ПСМА Рус.

Тем временем готовится Mitsubishi Outlander нового поколения — автомобиль уже сфотографировали во время дорожных испытаний.



Mitsubishi Outlander и Pajero Sport «взяли на борт» Яндекс.Авто Автомобили 2020 модельного года можно будет заказать cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто. Mitsubishi Outlander и Pajero Sport «взяли на борт» Яндекс.Авто

Фото: Mitsubishi