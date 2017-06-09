Продажи семиместного китайского кроссовера начнутся с максимальной комплектации Prestige. Ее стоимость составит 1 699 000 рублей.

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Tiggo 8 — самый крупный кроссовер в модельном ряду Chery. Его длина достигает 4700 мм, ширина — 1860 мм, а высота — 1705 мм. Колесная база — 2710 мм. Все три ряда сидений достаточно просторны. Объем багажника равен 193 литрам, со сложенным третьим рядом сидений — 892 л, а при сложенных сиденьях второго ряда — 1932 л. Кроссовер оснащается рядным четырехцилиндровым турбодвигателем 2.0 литра, мощностью 170 л.с., который агрегатируется вариатором.

В Tiggo 8 установлена система курсовой устойчивости последнего поколения от Bosch с функциями безопасности и помощи водителю, такими как антиблокировочная система тормозов, помощник при экстренном торможении, система контроля крутящего момента, система предотвращения опрокидывания, электронный регулятор тормозных сил, антипробуксовочная система, система помощи при старте в гору и система помощи при спуске с горы.

Комплектация Prestige оснащена 18-дюймовыми литыми дисками, системой мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), светодиодной оптикой, датчиком света и функцией отсрочки выключения фар, системой кругового обзора 360° в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контролем, датчиком дождя, двухзонным климат-контролем, полным «зимним» пакетом, шестью подушками безопасности, электрическим ручным стояночным тормозом с функцией AutoHold, дистанционным запуском двигателя, электроприводом складывания зеркал и бесконтактным открытием двери багажника.

Покупателям предложат автомобили в цветах: черный, огненно-красный, глубокий синий, искрящийся белый, небесно-серый и золотистый. Зеркала и ручки дверей окрашиваются в цвет кузова.

Кроссовер Chery Tiggo 8 — цена известна Продажи семиместного китайского кроссовера начнутся с максимальной комплектации Prestige. Ее стоимость составит 1 699 000 рублей. Кроссовер Chery Tiggo 8 — цена известна

Во втором квартале 2020 года Chery увеличит количество комплектаций кроссовера Tiggo 4 с четырех до пяти. В третьем квартале 2020 года в продажу поступит кроссовер Tiggo 7 Pro — более стильная версия Tiggo 7, а в 4-м квартале у дилеров Chery появится кроссовер Tiggo 2 Pro.

Фото: Chery