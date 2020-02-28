Новый бюджетник от Citroen: для него не нужны права!

Пользоваться им можно за 20 евро в месяц и с 14 лет.

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Citroen расширил модельный ряд бюджетным двухместным электромобилем, пользоваться которым можно всего за 20 евро в месяц по специальной программе (1500 рублей). Новый Citroen, получивший имя Ami в честь винтажной модели 1961 года, разрабатывался как для личного использования, так и для каршеринга.

Citroen Ami на 30 сантиметров короче, чем Smart ForTwo и внешне, в принципе, похож на автомобиль, но по сути является электроколяской, как Renault Twizy, которому он и составит конкуренцию. Управлять этими транспортными средствами можно по французским законам с 14 лет.

Максимальная скорость Citroen Ami ограничена на отметке 45 км/ч, чего для европейских городов вполне достаточно, тем более что с ростом скорости у электромобилей растет и расход энергии. При этом запас хода электроповозки может достигать семидесяти километров благодаря компактному литий-ионному аккумулятору на 5,5 кВт/ч, размещенному под полом.

Citroen Ami оснащен 8-сильным электромотором и весит 485 килограмм. Зарядка крошечной батареи занимает всего лишь три часа, причем от обычной домашней розетки (220 В). При использовании зарядной станции, которых в Европе становится все больше, время зарядки должно составить менее часа.

Citroen предлагает несколько вариантов владения электромобилем Ami. Автомобилисты могут взять его напрокат за 19,99 евро (около 1500 рублей), сделав также взнос в размере 2644 евро (около 197 000 рублей). Ami можно просто по старинке купить за 6 000 евро (450 000 рублей). Кстати, такая же цена может оказаться у российского электромобиля Zetta, который появится в продаже в этом году. Либо Citroen Ami можно арендовать в каршеринге за 30 центов в минуту, что дешевле, чем аренда некоторых скутеров.

Принимать заказы на Citroen Ami компания начнет 30 марта 2020 года, а первые поставки запланированы на июнь.

В Россию же французский концерн привезет немецкие автомобили Opel.

Фото, видео: Citroen