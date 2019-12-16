Сегодня Opel вернулся в Россию — принимаются заказы на две модели компании. Это минивэн Zafira Life и кроссовер Grandland X.

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В дилерских центрах Opel появились первые автомобили, старт приема заказов на которые уже объявлен. Ознакомиться с новинками и пройти тест-драйв можно во всех крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе. Всего дилерская сеть пока насчитывает 11 центров, но к 2020 году должна расшириться минимум в два раза.

Кроссовер Grandland X выпускается на предприятии в Айзенахе (Германия), а минивэн Zafira Life — в Калуге, вместе с родственными минивэнами Peugeot и Citroen. В начале следующего года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.

Opel Grandland X представлен в трех комплектациях: Enjoy, Innovation и Cosmo. Независимо от уровня оснащения, автомобиль предлагается со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 л и 6-ступенчатым автоматом.

Самый доступный кроссовер стоимостью 1 799 000 рублей оснащается электростеклоподъемниками, парктрониками, светодиодной передней и задней оптикой, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, 6 динамиками, USB, Bluetooth, поддержкой Apple CarPlay, Android AUTO и навигацией. Кроме того, кроссовер снабжен металлической защитой картера, обогревом ветрового стекла, а также подогревами всех сидений и рулевого колеса.

В комплектации Innovation, цена которой составляет 2 049 000 рублей, автомобиль имеет cпортивные сиденья, двухзонный климат-контроль, систему интеллектуального привода Intelli Grip, системы мониторинга слепых зон, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Кроме того, появляются передние парктроники и камера заднего вида, адаптивные фары, датчик дождя.

Версия Cosmo за 2 199 000 рублей дополнительно оборудована системой кругового обзора, кожаным салоном, автоматическим парковщиком, системой бесключевого доступа в салон и пуска двигателя с кнопки, электроприводом двери багажника, панорамной крышей и беспроводном зарядным устройством.

Opel Zafira Life предлагается в двух комплектациях. Версия Innovation может быть в одном из двух вариантов длины кузова (M и L), а комплектация Cosmo — только с длинным кузовом L. Все версии и комплектации минивэна оснащаются 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Версия Innovation включает в себя бортовой компьютер, двухзонный климат-контроль и дополнительную климатическую установку для пассажиров, сидящих сзади; подогрев передних сидений, электрорегулировки, обогрев и электропривод складывания наружных зеркал, догреватель дизельного двигателя Webasto, защиту картера, ксеноновые фары и светодиодные дневные ходовые огни, противотуманки с функцией освещения дороги в поворотах, систему помощи при старте на подъеме, передние и задние парктроники, камеру заднего вида, систему мониторинга слепых зон, бесключевой доступ в салон и пуск двигателя с кнопки, а также мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном. Короткобазная версия М обойдется покупателям в 2 549 900 рублей, а длиннобазная L — в 2 599 900 рублей.

Комплектация Cosmo, цена которой составила 2 999 000 рублей, дополнительно оборудована электроприводом сдвижных дверей с д/у, проекционным дисплеем, дистанционным управлением Webasto, датчиками дождя и света, системой автоматического переключения ближнего света фар на дальний, системой интеллектуального привода Intelli Grip Control, активным круиз-контролем, системами удержания в полосе и контроля степени усталости водителя, 3D-навигацией с голосовым управлением, кожаным салоном, а также электрорегулировкой сидений водителя и пассажира.

Узнать больше о кроссовере Opel Grandland X можно здесь.

Opel начал продажи Zafira Life и Grandland X — цены известны Сегодня Opel вернулся в Россию — принимаются заказы на две модели компании. Это минивэн Zafira Life и кроссовер Grandland X. Opel начал продажи Zafira Life и Grandland X — цены известны



Фото: Opel