Автомобили Opel получат российские двигатели

Производство моделей Opel будет налажено на заводе PSA под Калугой с высоким процентом локализации.

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Авторынок России остается одним из приоритетных для Группы PSA, подавшей заявку на СПИК 22 апреля этого года. В активе компании находится завод под Калугой, производственные мощности которого составляют 125 тыс. автомобилей в год. Группа уже вложила в предприятие 500 млн евро и наладила там производство четырех моделей на новой платформе: Peugeot Expert и Traveller, а также Citroen Jumpy и SpaceTourer.

Следующим шагом станет постановка на калужский конвейер автомобилей бренда Opel, коммерческие модели которого построены на той же платформе, что и Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

«В рамках СПИК мы планируем расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Калуге, в том числе включить модели Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert и Traveller, а также Citro e n Jumpy и Citroёn SpaceTourer», — рассказал исполнительный вице-президент Группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар.

В планах Группы PSA также значится локализация двигателей и коробок передач, производство которых в России не ограничится лишь сборкой.

«Мы локализуем производство двигателей, и в данном случае мы говорим не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов — головки цилиндров, блока цилиндров и коленвала. Дополнительно планируем заниматься технологическими операциями, связанными с коробкой передач. Мы внимательно изучили кейс по двигателям и коробкам передач и нашли способ с минимальными инвестициями реализовать эти операции», — заявляет господин Безар.

Со слов топ-менеджера, выпускаемые в нашей стране двигатели будут устанавливаться на собираемые на калужском конвейере модели. То есть их получат и автомобили Opel. Излишки производства планируется экспортировать.

Напомним, что на заводе PSA под Калугой налажена штамповка, сварка, окраска и сборка автомобилей, благодаря чему локализация выпускаемых моделей достигает 40%. В рамках СПИК процент локализации будет существенно увеличен.

К сожалению, PSA, купившая Opel, не может вернуть на российский рынок популярную модель Astra. О причинах можно прочитать здесь.

Возвращаясь в Россию, автомобили Opel изменятся. Что в них появится нового и что останется старого?

Фото: Группа PSA