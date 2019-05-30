Возвращение Опеля: что в нем осталось от любимых автомобилей

Четыре года назад, весной 2015-го, Opel объявил об уходе из России. Тогдашний его владелец GM счел наш кризисный рынок бесперспективным. Нынешние хозяева «молнии» в лице альянса PSA полагают иначе — ведь гамма машин с тех пор сильно поменялась.

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Перезапуск марки, в свое время громко хлопнувшей дверью нашего рынка, — смелый шаг. Даже вдвойне, потому что продажи Ситроенов и Пежо (марки альянса PSA) в России исчезающе малы. Любителей французского дизайна немного, по части технологий «шевроны» и «львы» не предлагают прорывных решений, цены кусаются.

С другой стороны, Citroen и Peugeot никогда не входили в российский топ продаж, а вот Opel там бывал. Быть может, в PSA и рассчитывают на оживление прежних заслуг, на сформированную до 2015 года группу поклонников? Есть только одна загвоздка: модельный ряд четырехлетней давности и сегодняшний у Опеля не имеют ничего общего.

Opel Astra

Основную кассу марке с молнией на эмблеме в России всегда делала Astra (в былые времена к нам возили даже кабриолеты!). Модель стабильно входила в топ-25 машин по продажам. В 2015-м она сменила поколение, и этих автомобилей живьем в нашей стране пока не видели. И вполне вероятно, что так и не увидят. Ведь Astra базируется на джиэмовской платформе D2XX, и прав продавать ее на территории России у PSA нет.

Нынешняя Astra легче и компактнее предшественницы, но при этом просторнее внутри и безопаснее. Это и есть главное приобретение от новой архитектуры.

Модной цифровой «приборки» у машины пока нет: перед водителем красуются четыре настоящих аналоговых прибора. А вот от россыпи клавиш на центральной консоли отказались в пользу сенсорного дисплея.

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Astra оказалась первым Опелем с поддержкой протоколов Android Auto и Apple CarPlay. Впервые у этой модели появились массаж и вентиляция передних сидений, LED-фары, автопарковщик и другие электронные ассистенты.

Двигатели все новые, турбированные, разработки GM, рабочим объемом в 1 л (90 и 105 л.с.) и 1.4 (125 и 150 л.с.). Жив пока и дизель 1.6, несмотря на разгорающуюся европейскую нелюбовь к моторам на тяжелом топливе.

Говоря проще, в техническом и технологическом плане Opel Astra — ровня хэтчбеку Volkswagen Golf, который стоит у нас в хорошей комплектации с турбомотором и роботом от 1,43 млн рублей. Вот и машина из Рюссельсхайма обошлась бы в сопоставимые деньги.

Opel Insignia

С Инсигнией ситуация во многом схожая. Американская «тележка» сразу ставит крест на поставках. В случае с Инсигнией она называется E2XX, а в родственниках ходит Chevrolet Malibu и Cadillac XT4. Последний у нас должен появиться под конец года. Так что не надо путать: GM не запретил поставлять к нам машины на определенных платформах в принципе, он запретил это делать PSA под маркой Opel. Тот же Chevrolet Malibu, по последним слухам, скоро пропишется на российском заводе Дервейс.

Плюс в российском D-сегменте теплых мест нет: все под себя подмяли Toyota Camry и Kia Optima. Но все даже хуже, ведь первое поколение Инсигнии, в отличие от Астры, наши покупатели не распробовали. Хотя в целом результаты продаж машины первого поколения абсолютно провальными не назовешь, на дорогах они отнюдь не экзотика.

Insignia вышла на полтора года позже Астры, переняв все ее технологии. Седана в семействе Инсигнии больше нет. Остались лифтбек с универсалом, последний — в классическом виде и замаскированный под кроссовер. По величине колесной базы прибавка составила внушительные 92 мм, но все равно этот параметр у Инсигнии меньше, чем у конкурентов. Автомобиль похудел на 175 кг, центральная консоль повернута к водителю: Insignia теперь спортсмен! И название соответствующее — Grand Sport у лифтбека, Sports Tourer у «сарая».

В перечне опций можно найти проекционный дисплей и ворох всего адаптивного: фары, круиз-контроль, подвеску. Стала навороченнее система полного привода. Теперь на корме стоят две муфты, управляющие тягой на каждом из задних колес индивидуально. Это позволило реализовать управление вектором тяги и вывести управляемость Инсигнии на новый уровень.

Основной спрос приходится на бензиновый турбомотор 1.5 (140 и 165 л.с.) при поддержке дизелей 1.6 (110 и 136 л.с.) и 2.0 (170 и 210 л.с.), а также бензинового агрегата 1.6 с наддувом (200 л.с.). Любопытно, что Astra и Insignia не пошли на поводу у всеобщей моды на преселективные роботизированные коробки, а комплектуются классическими автоматами о шести и восьми передачах. Российским покупателям бы понравилось.

В России Opel Insignia в отсутствие локальной сборки оказался бы по стоимости вровень с Фольксвагеном Пассат. А это заметно дороже, чем локализованные седаны из Японии и Кореи.

Opel Adam

Проведя мировую премьеру городского крохи Adam, немцы даже позвали российских журналистов на тест-драйв. Но негативные тренды рынка заставили их отказаться от поставок. Что было бы, если бы каким-то чудом автомобильчик оказался в отечественных шоурумах? Отвечает Fiat 500, который за весь прошлый год нашел у нас всего 24 поклонников. Иначе и быть не может при цене как минимум в миллион рублей за трехдверного кроху.

Кстати, в основе Адама лежит платформа разработки Фиата, так что, возможно, формально ее можно ввозить в Россию. Если бы не одно но. Этой весной топ-менеджмент PSA провел чистку модельной линейки Опеля, избавившись сразу от трех машин с джиэмовскими корнями — Адама, Карла и Мокки. Все они пока присутствуют на немецком рынке, но будут исчезать с сайта по мере распродажи остатков.

Opel Karl

У Адама есть менее стильный одноклассник Opel Karl. В Германии он стоит как минимум на 2000 евро дешевле и при этом даже практичнее за счет пятидверного кузова. Есть и модная версия Rocks, маскирующаяся под кроссовер. Если отбросить заслон в виде платформы GM, эта машинка могла бы у нас «пойти». При условии хорошей цены, разумеется.

Opel Corsa

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Он имеет полное право ездить по нашему асфальту, ведь теперь в его родне по платформе числится Peugeot 208. Пока немцы рассказали только об электрической версии, а бензиновые и дизельные подоспеют позже. Но можно подглядеть агрегаты у «львенка». Основа гаммы — трехцилиндровый агрегат 1.2 в атмосферном (75 л.с.) и турбированном (100 и 130 л.с.) вариантах. Для Старого Света нормально, но у нас не поймут. И уж тем более в России не пойдет дизель 1.5, с которым автомобиль станет еще дороже.

И снова препоны на пути! В 1990-х и 2000-х российский рынок сравнительно неплохо потреблял европейские хэтчбеки В-класса. В последнем десятилетии все поменялось. Бал стали править седаны, разработанные специально для развивающихся стран, — упрощенные, с высокой степенью локализации. «Еврохэтчи» быстро вымерли и соваться на враждебную территорию не хотят. Те же Peugeot 208 и Citroen C3 к нам, заметьте, не возят.

Но я не исключаю, что французы рискнут запустить пробный шар с Корсой. Без локальной сборки это будет нишевый недешевый продукт без шансов на коммерческий успех. В конкурентах окажутся дорогие DS3 и Mini.

Opel Mokka X

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По-настоящему жалеть стоит о недоступности кроссовера Mokka (ныне Mokka X ) и минивэна Zafira.

Паркетник неплохо продавался, а ведь тогда кроссоверный бум еще не вышел на свой пик. Уверен, даже с учетом возраста Mokka нынче не потерялась бы на фоне Креты и Каптюра. Кстати, в 2015 году на отечественный рынок успела попасть одна партия близнецов Мокки под именем Chevrolet Tracker. Модель готовили к запуску у нас как более простой аналог Опеля, но экономика поставила крест на затее.

Оба еще не успели сменить генерацию после ухода из России.

Если бы не джиэмовская платформа, на месте PSA я бы всерьез рассмотрел вопрос переноса оборудования для выпуска Мокки в Россию. За счет локализации цену можно было бы снизить, сделав ее конкурентом бестселлеров этого класса. И плевать российским покупателям, что под кузовом (не выглядящим, кстати, устаревшим) немолодая уже платформа. А если предложить автомобиль еще и с атмосферником 1.8 в 140 сил, то, по-моему, продажи бы пошли.

Opel Zafira

Zafira, в свою очередь, частично заполнила бы нишу вэнов, превращенную последним кризисом в выжженную пустыню. Из предложения — аскетичный Ларгус до миллиона рублей да парочка Ситроенов С4 Spacetourer и Grand C4 Spacetourer, стартующая от 1,7–1,9 млн. И всё! Так что семиместная машина без замашки на премиум нашему рынку не повредила бы.

В Германии Зафиру предлагают с мотором 1.6 турбо (136 и 170 л.с.), дизелями 1.6 (134 л.с.) и 2.0 (170 л.с.). Коробки передач 6-ступенчатые, механика или автомат.

Подтвержденная для России линейка уже известна. Микроавтобус Zafira Life и фургон Vivaro Combi отличаются от моделей Citroen и Peugeot только эмблемами. Продукция PSA в сегменте выступает в середнячках, а у Опеля никакой репутации по коммерческой части не наработано вовсе.

Кроссоверы Grandland X и Crossland X (второй появится позже) подкосит переднеприводность и цена. Прежних «опелеводов» они вряд ли привлекут, ведь, кроме знакомой эмблемы, они ничего общего с прежними машинами марки не имеют.

Фото: Opel