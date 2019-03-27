7 самых красивых и 7 самых нелепых моделей Opel

Бренд Opel отогрелся под крылом концерна PSA и в скором времени вернется в Россию. В предвкушении камбэка ЗР вспоминает яркие находки и оглушительные провалы дизайнеров марки.

Они возвращаются! Официально! Точная дата еще не объявлена, но, по слухам, это состоится во второй половине года.

Продуктовая линейка Опеля поначалу будет насчитывать три модели — кроссовер Grandland X (брат-близнец Peugeot 3008), «автобус» Opel Zafira Life и фургон Vivaro.

Но до того, как вы пойдете «гуглить» эти новые для нас с вами машины, давайте вспомним самые красивые и наиболее спорные модели немецкой марки за последнюю четверть века. И помните, что любое мнение субъективно.

Все подробности — в галерее ниже.