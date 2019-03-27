7 самых красивых и 7 самых нелепых моделей Opel

Бренд Opel отогрелся под крылом концерна PSA и в скором времени вернется в Россию. В предвкушении камбэка ЗР вспоминает яркие находки и оглушительные провалы дизайнеров марки.

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Они возвращаются! Официально! Точная дата еще не объявлена, но, по слухам, это состоится во второй половине года.

Продуктовая линейка Опеля поначалу будет насчитывать три модели — кроссовер Grandland X (брат-близнец Peugeot 3008), «автобус» Opel Zafira Life и фургон Vivaro.

Но до того, как вы пойдете «гуглить» эти новые для нас с вами машины, давайте вспомним самые красивые и наиболее спорные модели немецкой марки за последнюю четверть века. И помните, что любое мнение субъективно.

Все подробности — в галерее ниже.

7 самых красивых и 7 самых нелепых моделей Opel

  • Вместе с Opel из России ушли и массовые модели Chevrolet. Самые стоящие из них — в нашей подборке.
  • Модели Мазды, которых не хватает в России, вы найдете тут.
  • А тут — 10 крутейших моделей Nissan, о которых у нас не знают или успели забыть.
  • 10 невиданных в России моделей Toyota можно увидеть по ссылке.
  • Восемь серийных Kia, о которых мало кто слышал, собраны в этой публикации.
  • А в этой подборке — 15 отличных моделей Ford, которые проехали мимо России.
Фото: Opel

7 самых красивых и 7 самых нелепых моделей Opel
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