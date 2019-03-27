7 самых красивых и 7 самых нелепых моделей Opel

Материалы по темеOpel, вернись! 6 классных моделей, которых ждут от тебя в России
Они возвращаются! Официально! Точная дата еще не объявлена, но, по слухам, это состоится во второй половине года.
Продуктовая линейка Опеля поначалу будет насчитывать три модели — кроссовер Grandland X (брат-близнец Peugeot 3008), «автобус» Opel Zafira Life и фургон Vivaro.
Но до того, как вы пойдете «гуглить» эти новые для нас с вами машины, давайте вспомним самые красивые и наиболее спорные модели немецкой марки за последнюю четверть века. И помните, что любое мнение субъективно.
Все подробности — в галерее ниже.
- Вместе с Opel из России ушли и массовые модели Chevrolet. Самые стоящие из них — в нашей подборке.
- Модели Мазды, которых не хватает в России, вы найдете тут.
- А тут — 10 крутейших моделей Nissan, о которых у нас не знают или успели забыть.
- 10 невиданных в России моделей Toyota можно увидеть по ссылке.
- Восемь серийных Kia, о которых мало кто слышал, собраны в этой публикации.
- А в этой подборке — 15 отличных моделей Ford, которые проехали мимо России.
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