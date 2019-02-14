Новая платформа французского концерна PSA может стать пропуском для городского автомобиля, в том числе и на российский рынок.

Материалы по теме Автомобили Opel появятся в салонах российских дилеров уже в этом году

Изначально новая Corsa разрабатывалась на платформе GM, но в конечном итоге автомобиль получил платформу PSA, а это значит, что он имеет шансы вернуться на рынок России уже с помощью французов.

Если бы автомобиль, который вы видите на фото, остался на платформе General Motors, то для ввоза его на тот или иной рынок пришлось бы оформлять отдельный пакет документов и платить дополнительный лицензионный сбор. Поэтому PSA решила вернуть инженеров к их чертежным доскам и начать разработку нового Opel Corsa с нуля, на французской платформе CMP, используемой также для создания таких моделей, как Peugeot 208 и Citroen C3 следующего поколения. Такой ход в итоге сэкономит концерну немало денег и позволит вернуть автомобиль, например, в Россию.

Corsa шестого поколения, которую недавно сфотографировали папарацци, уже тестируется в серийном кузове, хотя из-за тяжелого камуфляжа смотреть не на что. О том, что перед нами малолитражный хэтчбек, говорят черные стальные колеса без колпаков, а точнее их небольшая ширина и малый радиус. Естественно, что когда начнутся продажи, автомобиль будет выглядеть намного наряднее.

Маскировка должна скрывать совершенно новый дизайн, перекликающийся с внешностью концепта GT X Experimental, премьера которого состоялась в прошлом году, делает предположение Motor1. Несмотря на новую платформу, габариты новой Корсы останутся неизменными по сравнению с нынешним поколением модели. Обратите внимание, что на фото — пятидверная версия хэтчбека. Вряд ли компания выпустит машину в ставшем менее популярным за последние годы трехдверном кузове. Во всяком случае, конкуренты перестали распылять внимание и средства на разработку трехдверных хэтчбеков. Надо думать, что Opel тоже не намерен тратить силы на то, что мало востребовано на рынке.

Можно предположить, что Corsa шестого поколения получит новейший трехцилиндровый двигатель PureTech от PSA. Этот агрегат оснащается турбонаддувом и имеет объемом 1,2 литра. Следует ожидать и электрической версии городского хэтчбека eCorsa, появление которой уже было заявлено компанией. В основу экологичного автомобиля ляжет платформа e-CMP, которая также будет использоваться при создании ряда электромобилей PSA.

Концепт Opel GT X Experimental

Дебют нового Opel Corsa состоится в этом году, а ее экологичная электрическая версия появится в 2020 году.

Opel уже начал дразнить тизерами новой Корсы автолюбителей. Кажется. у автомобиля будет весьма смелый дизайн.

С какими моделями Opel может вернуться в Россию? ЗР сделал собственный прогноз.

Фото: Motor1