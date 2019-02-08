Opel показал кусочек новой Корсы

Новая Opel Corsa может появиться в продаже и в России, так как компания решила вернуться на наш рынок.

На первом опубликованном тизере новой Корсы немцы показали фару автомобиля, которая способна управлять пучком своего светодиодного света при помощи технологии IntelliLux LED Matrix. Следует отметить, что и дизайн фары оказался весьма интересным.

Этим тизером Opel запустил рекламную кампанию шестого поколения Корсы — автомобиля класса В, активно набирающего популярность в современном автомире. Как заявляют в компании, новинка будет выпущена уже в этом году.

Новые фары Корсы с технологией IntelliLux LED Matrix впервые были представлены в 2015 году, на новом поколении модели Astra. В 2017 году такую же оптику получил и Opel Insignia. По словам представителей Opel, 20% клиентов, купивших автомобили Astra, выбрали фары IntelliLux LED Matrix. Среди покупателей модели Insignia такие фары заказали 60% клиентов. Теперь эта технология доступна и на городском автомобиле класса В, который ежегодно продается в количестве более 217 тыс. штук.

Opel Corsa шестого поколения построен на платформе CMP группы PSA, которой теперь принадлежит немецкий бренд. Внешние размеры не изменятся, но трехдверная версия машины исчезнет.

Corsa станет первой моделью Opel, в которой будут использованы элементы дизайна, представленные в концепте GT X. Салон будет оформлен в современном стиле, материалы его отделки, как и оснащение, улучшатся.

К 2020 году планируется выпуск электрической версии eCorsa, построенной на платформе e-CMP группы PSA. Собирать ее будут на заводе в испанском Сарагосе. Opel eCorsa сможет проезжать на одной зарядке до 400 километров.

Что касается двигателей внутреннего сгорания, то о них пока ничего не известно. Мы ожидаем, что под капотом окажутся небольшие турбированные двигатели производства PSA, например 3-цилиндровый 1,2-литровый PureTech.

В свете последних событий, в частности заявления управляющего директора марок Peugeot, Citroen и DS в России Алексея Володина, что Opel скоро вернется в Россию, можно ожидать, что у российского покупателя скоро появится шанс купить новую Корсу.

Фото: Opel