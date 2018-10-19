Об этом рассказал журналистам управляющий директор марок Peugeot, Citroen и DS в России Алексей Володин.

Управляющий директор марок Peugeot, Citroen и DS в России Алексей Володин.

Еще в марте 2017 года, когда компания Opel перешла под контроль PSA, появились предположения, что немецкая марка вновь вернется в Россию. Но официальных тому подтверждений не было — высокие начальники умело «соскакивали» с темы, уводя разговор в сторону. Сегодня никакой конкретики вновь не прозвучало, однако господин Володин заверил, что в штаб-квартире концерна вот-вот будет принято окончательное решение о запуске Опеля. Основная проблема в том, что General Motors, передавая Opel под контроль французов, наложила запрет на производство в России машин, разработанных под американским началом. А без локализации цена получается высокой — рынок дорогой продукт не примет.

За неполные два года, проведенные под эгидой PSA, немцы показали переднеприводные кроссоверы Crossland X и Grandland X (они имеют много общего с Peugeot 3008 и Peugeot 5008 соответственно), а также микроавтобус Vivaro. Причем последний является перелицованной версией локализованных под Калугой Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. То есть его с большой долей вероятности будут выпускать в России. Ну а кроссоверы придется импортировать.

Opel Vivaro

Что касается дилерской сети, то с ней проблем не будет. Реализацией и обслуживанием Опелей могут заняться те же самые структуры, что работают с Пежо и Ситроеном.

Шесть классных моделей, которых ждут от Опеля в России, можно посмотреть тут.

Недавно марка Opel объявила, что кардинально меняет дизайн своих моделей.

Фото: Opel и пресс-служба Peugeot, Citroen и DS в России