Opel, вернись! 6 классных моделей, которых ждут от тебя в России

В последнее время возобновились разговоры о возвращении немецкой марки на российский рынок. Никаких подробностей пока нет, но «За рулем» уже присмотрел модели, которые бы пришлись кстати в нашей стране.

Концерн General Motors прекратил продажи Opel в РФ в 2015 году, а в прошлом году и вовсе продал немецкую компанию французам из PSA. В нашей стране существует целая армия поклонников Опелей, которая осталась не у дел: сегодня в нашей стране осуществляется лишь сервисное обслуживание, так что остается лишь с завистью смотреть на Европу, где у «молнии» довольно обширная модельная гамма.

В PSA хотят сделать Opel прибыльным, и возвращение в Россию рассматривается как один из шагов на этом пути. Благо у французов есть где локализовать сборку, чтобы сделать машины дешевле. Ну а ЗР тем временем выбрал модели, которые бы у нас точно пользовались спросом. О них — в фотогалерее ниже.

Вместе с Opel из России ушли и массовые модели Chevrolet. Самые стоящие из них — в нашей подборке.

Модели Мазды, которых не хватает в России, вы найдете тут.

А тут — 10 крутейших моделей Nissan, о которых у нас не знают или успели забыть.

10 невиданных в России моделей Toyota можно увидеть по ссылке.

Восемь серийных Kia, о которых мало кто слышал, собраны в этой публикации.

А в этой подборке — 15 отличных моделей Ford, которые проехали мимо России.

Фото: Opel