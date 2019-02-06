Как защитить стекла от грязи: тест дефлекторов

Зимняя грязь, попадая на ветровое стекло, откровенно мешает водителю. На помощь приходят омыватель и дворники. Правда, иногда они же и вредят, забрасывая всю грязь на боковые стекла. Рассказываем, что с этим можно сделать легко и быстро.