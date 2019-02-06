Материалы по темеАвтомобили Opel появятся в салонах российских дилеров уже в этом году
Недавно ленты СМИ облетела новость о том, что новые владельцы немецкой марки — французский концерн PSA — приняли решение возобновить продажи Опеля в России.
В самой компании отказываются подтверждать или опровергать слухи, говоря заученные слова про конъюнктуру рынка и необходимость быть конкурентными на нашем тесном рынке.
В нашей фотогалерее — прогноз «За рулем» о том, с какими моделями немецкий бренд может вернуться на российский рынок.
- С шестью классными моделями Opel, которые ждут в России, можно познакомиться в этом материале «За рулем».
- До 2021 года Opel хочет представить 8 новых и обновленных моделей.
Фото: Opel
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