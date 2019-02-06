С этими моделями Opel вернется в Россию — прогноз «За рулем»

Уже этим летом в нашей стране могут возобновиться продажи автомобилей Opel, которые были прекращены пять лет назад.

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Недавно ленты СМИ облетела новость о том, что новые владельцы немецкой марки — французский концерн PSA — приняли решение возобновить продажи Опеля в России.

В самой компании отказываются подтверждать или опровергать слухи, говоря заученные слова про конъюнктуру рынка и необходимость быть конкурентными на нашем тесном рынке.

В нашей фотогалерее — прогноз «За рулем» о том, с какими моделями немецкий бренд может вернуться на российский рынок.

С этими моделями Opel вернется в Россию — прогноз «За рулем»

Фото: Opel

С этими моделями Opel вернется в Россию — прогноз «За рулем»
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