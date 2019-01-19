700 человек хотят Aurus. Но надо ждать больше года

Первые отгрузки седана Aurus Senat начнутся только в мае 2021 года.

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Автомобили Aurus пользуются хорошим спросом, и к сегодняшнему дню поступило уже более 700 заявок на автомобили бренда. При этом в работе находится 65 новых договоров на поставку автомобилей. Напомним, что в октябре прошлого года компания заявила о том, что на автомобили Aurus поступило 600 заявок. Следовательно, в течение четырех месяцев приобрести автомобили бренда решили еще более ста человек.

«Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии — это клиенты, которые готовы заключать контракт», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора компании Адиля Ширинова.

Следует отметить, что частным покупателям автомобилей Aurus придется ждать их поставок более года. Со слов Ширинова, первые отгрузки седана Aurus Senat начнутся только в мае 2021 года. Выпускаться они будут на предприятии в Елабуге. Первых внедорожников Aurus Komendant придется ждать еще дольше. Согласно планам компании, выпускать их начнут только через 14 месяцев после схода с конвейера первого седана. То есть, речь идет о июле 2022 года.

«В мае 2021 года первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей должны сойти с конвейера в Елабуге, и я думаю, что интервал будет 14 месяцев, потом пойдет Komendant», — сообщил Адиль Ширинов.

Кроме того, Ширинов рассказал, что проект сборки автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах, скорее всего, не состоится, так как руководство компании не видит в нем экономического смысла.

«Делать какие-то спецверсии и так далее, возможно, но на сегодняшний день мы вполне справимся с этим и в России, для того, чтобы поставлять клиенту автомобиль „под ключ“», — заявил гендиректор компании.

Кроме того, к продажам в 2022 году готовится и мотоцикл Aurus.

Фото: EPA/Yuri Kochetkov/ТАСС