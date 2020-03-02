Lada 4x4: пока не будет нового руля и фронтальной подушки — журнал За рулем

Lada 4x4: пока не будет нового руля и фронтальной подушки

Планировалось, что в этом году Lada 4x4 получит эти улучшения.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Владельцы Lada 4х4 раскритиковали обновление внедорожника

АВТОВАЗ из-за нехватки средств не стал сразу устанавливать новый руль с подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки. Планировалось, что внедорожник получит новое рулевое колесо позже, в декабре 2019 — январе 2020 года. Однако сроки опять сдвинулись, сообщается в группе «For Friends & Для Друзей» ВКонтакте.

Сначала планировалось устанавливать рули японской фирмы Таката Рус, которая производила рули с подушкой безопасности на Lada 4×4 Urban старого образца. Но японскую фирму Таката Рус, которая находилась в Ульяновске, перекупили китайцы, и АВТОВАЗ разорвал с ней контракт.

Сейчас 4×4 поставляется со старым рулем, а планировали полностью заменить «баранку», подрулевые переключатели и рулевую колонку.

В итоге когда появится новый руль с подушкой безопасности на Lada 4×4, теперь неизвестно.

  • В декабре была представлена обновленная Lada 4x4 с новыми сиденьями и боковой подушкой безопасности для водителя.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA 4x4 (28)

LADA 2017 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Проходимость очень хорошая, одна из лучших для серийных автомобилей, неприхотливость.

Недостатки:

Маловато мощности, не удобная посадка для рослых людей.

Комментарий:

Отличный автомобиль за свои деньги, и для своей аудитории. Соотношение цена-качество на высоте, этим и оправдан высокий спрос даже спустя 43 года. Ближайший конкурент по предназначению, и габаритам Suzuki Jimni, стоит в 3 раза дороже. Так он ещё теснее и багажника там вообще нет, даже в сравнении...

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