Lada 4x4: пока не будет нового руля и фронтальной подушки

Планировалось, что в этом году Lada 4x4 получит эти улучшения.

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АВТОВАЗ из-за нехватки средств не стал сразу устанавливать новый руль с подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки. Планировалось, что внедорожник получит новое рулевое колесо позже, в декабре 2019 — январе 2020 года. Однако сроки опять сдвинулись, сообщается в группе «For Friends & Для Друзей» ВКонтакте.

Сначала планировалось устанавливать рули японской фирмы Таката Рус, которая производила рули с подушкой безопасности на Lada 4×4 Urban старого образца. Но японскую фирму Таката Рус, которая находилась в Ульяновске, перекупили китайцы, и АВТОВАЗ разорвал с ней контракт.

Сейчас 4×4 поставляется со старым рулем, а планировали полностью заменить «баранку», подрулевые переключатели и рулевую колонку.

В итоге когда появится новый руль с подушкой безопасности на Lada 4×4, теперь неизвестно.

В декабре была представлена обновленная Lada 4x4 с новыми сиденьями и боковой подушкой безопасности для водителя.

Фото: АВТОВАЗ