29-я Олдтаймер-Галерея: моторы Победы и уникальный Москвич

Выставка исторической техники и антиквариата пройдет в Сокольниках в ближайшие выходные. Только там на стенде «За рулем» можно будет увидеть внедорожник Москвич-415С, созданный в единственном экземпляре. В каталоге Олдтаймер-Галереи значатся роскошные автомобили 1920-х годов, Мерседес Штирлица и Ситроен Фантомаса, машины кортежа Вечного огня.

Что: 29-я Олдтаймер-Галерея КВЦ Сокольники — выставка исторической техники и антиквариата

Где: КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1 и 4.2

Когда: 6–9 марта 2020 года

Выставка, посвященная 75-летию Великой Победы, соберет множество уникальных экспонатов, извлеченных из музейных запасников и отреставрированных. Заявлены первый советский танк МС-1, редкие джипы «Бантам-40» и «Бантам-60», воевавшие в союзных армиях, чудом сохранившийся артиллерийский тягач «Комсомолец», экспериментальные УАЗы 1980-х годов, не пошедшие в серию, полуторка с газогенераторной установкой, питающей двигатель не бензином, а дровами, тачанка времен Гражданской войны, главный автомобиль советской разведки — легендарный «Мерседес Штирлица».

Только здесь будет представлена полная коллекция парадных кабриолетов, впервые собранная в одном зале на стенде Гаража особого назначения (ГОН), от ЗИС-110Б 1955 года выпуска до новейшего Aurus Senat Cabriolet.

Москвич-415С

Одно из центральных мест на выставке займет стенд журнала «За рулем», на котором будет экспонироваться уникальный внедорожник Москвич-415С, созданный в единственном экземпляре и чудом сохранившийся до наших дней. Машина отреставрирована в Мастерской «Симонов Моторс».

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Опытные внедорожники Москвич начали разрабатывать на МЗМА в 1957 году. По мостам, коробке передач и раздаточной коробке с подключаемым передним мостом их унифицировали с серийным Москвичом-410. Внедорожники с оригинальной рамой и кузовом, очень малыми свесами и короткой базой (2030 мм) имели дорожный просвет 220 мм и преодолевали брод глубиной до 600 мм.

Первые прототипы Москвича-415 внешне практически копировали американский Willys, но в 1973 году появился Москвич-415С с оригинальной внешностью и 75-сильным мотором от Москвича-412. Машина преодолела цикл испытаний, но в серию не пошла. У вас есть возможность увидеть этот уникальный внедорожник в первозданном виде!

Для гостей выставки подготовлены танкодром, полевой кинотеатр, олдтаймер-квест, выставка рисунков художника Александра Захарова.

Успейте приобрести билеты по специальной цене — онлайн-продажа билетов и путеводителей со скидкой заканчивается 6 марта в 10:00.

Подробности — на официальном сайте выставки.

Фото: Олдтаймер-Галерея и «За рулем»