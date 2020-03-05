Новый флагман линейки кроссоверов XRAY Cross будет оснащаться системой Яндекс.Авто.

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АВТОВАЗ ранее опровергал информацию инсайдеров, что на заводе уже вовсю собирают новую специальную серию модели, однако теперь решил это официально подтвердить.

Итак, топовую версию линейки кроссоверов XRAY Cross — Instinct уже выпускают на АВТОВАЗе. Отличить такой автомобиль можно будет по черной крыше, черным зеркалам и черным дискам колес с алмазной шлифовкой. В интерьере — специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца и бейдж с названием серии.

В салоне располагается 8-дюймовый сенсорный экран, также есть камера заднего вида. Впервые на автомобиле АВТОВАЗа серийно будут устанавливать мультимедийую систему Яндекс.Авто.

Яндекс.Авто подключает автомобиль к интернету и предлагает популярные сервисы — Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыку, Яндекс.Заправки (сервис бесконтактной оплаты топлива) и Яндекс.Браузер (помогает быстро найти нужную информацию в интернете и посмотреть видео).

На большом экране пользоваться сервисами удобнее и безопаснее, а с помощью голосового ассистента Алисы можно управлять всеми функциями, не отвлекаясь от дороги.

Встроенный Навигатор запускается сразу при запуске автомобиля, а на экране Яндекс.Авто всегда отображается навигационный виджет, чтобы не пропустить нужный поворот, а другим заметным значком обозначается превышение скорости.

Поддерживает работу онлайн-сервисов встроенный 4G-модем. Про покупке автомобиля XRAY Cross Instinct АВТОВАЗ дает приятный бонус — полгода бесплатного интернета и и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс.

Под черной крышей: АВТОВАЗ запустил в производство Lada XRAY Сross Instinct Новый флагман линейки кроссоверов XRAY Cross будет оснащаться системой Яндекс.Авто. Под черной крышей: АВТОВАЗ запустил в производство Lada XRAY Сross Instinct

Lada XRAY Cross Instinct будет оснащаться вариатором. О том, приживутся ли в России машины с такой коробкой передач, размышляет наш автор.

Фото: АВТОВАЗ