Сегодня, в 10:25 Под черной крышей: АВТОВАЗ запустил в производство Lada XRAY Сross Instinct Новый флагман линейки кроссоверов XRAY Cross будет оснащаться системой Яндекс.Авто.
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АВТОВАЗ ранее опровергал информацию инсайдеров, что на заводе уже вовсю собирают новую специальную серию модели, однако теперь решил это официально подтвердить.
Итак, топовую версию линейки кроссоверов XRAY Cross — Instinct уже выпускают на АВТОВАЗе. Отличить такой автомобиль можно будет по черной крыше, черным зеркалам и черным дискам колес с алмазной шлифовкой. В интерьере — специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца и бейдж с названием серии.
В салоне располагается 8-дюймовый сенсорный экран, также есть камера заднего вида. Впервые на автомобиле АВТОВАЗа серийно будут устанавливать мультимедийую систему Яндекс.Авто.
Яндекс.Авто подключает автомобиль к интернету и предлагает популярные сервисы — Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыку, Яндекс.Заправки (сервис бесконтактной оплаты топлива) и
Яндекс.Браузер (помогает быстро найти нужную информацию в интернете и посмотреть видео).
На большом экране пользоваться сервисами удобнее и безопаснее, а с помощью голосового ассистента Алисы можно управлять всеми функциями, не отвлекаясь от дороги.
Встроенный Навигатор запускается сразу при запуске автомобиля, а на экране Яндекс.Авто всегда отображается навигационный виджет, чтобы не пропустить нужный поворот, а другим заметным значком обозначается превышение скорости.
Поддерживает работу онлайн-сервисов встроенный 4G-модем. Про покупке автомобиля XRAY Cross Instinct АВТОВАЗ дает приятный бонус — полгода бесплатного интернета и и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс.
Lada XRAY Cross Instinct будет оснащаться вариатором. О том, приживутся ли в России машины с такой коробкой передач, размышляет наш автор. Фото: АВТОВАЗ
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