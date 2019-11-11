Снова со скидкой: АВТОВАЗ возобновит продажи Lada Vesta CNG

Правительство РФ выделяет субсидии на покупку газовых машин

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АВТОВАЗ может снова начать реализацию битопливных версий Vesta и Largus по госпрограмме EcoGAS. В 2020 году российское правительство выделит автопроизводителям, выпускающим газомоторный транспорт, субсидии, и объём их в отношении легковых автомобилей составит не менее 600 млн рублей, цитирует Auto.mail проект постановления. В нем указано, что субсидии будут предоставляться производителям в размере скидки для покупателя при покупке техники.

Для Vesta и Largus с приставкой CNG, работающих на сжатом природном газе, размер скидки составит 115 000 рублей. Столько АВТОВАЗ скидывал с цены газомоторных автомобилей в прошлом году, когда действовала программа EcoGAS. В октябре её действие закончилось и, по сообщениям в прессе, версии CNG перестали отгружать дилерам, прием заказов был остановлен. Отметим, что сейчас Vesta CNG и Largus CNG присутствуют в прайсе производителя со стартовыми ценами, соответственно 836 900 и 897 900 рублей без учета каких-либо скидок.

В новом проекте постановления указано одно дополнительное условие для покупки со скидкой автомобиля, работающего на газомоторном топливе: у машин, выпущенных после июля 2020 года, должен быть электронный ПТС.

Напомним, LADA Vesta CNG пошла в серию летом 2017 года.

Фото: Lada