В мире автосервиса появился новый модный тренд — углеродная чистка двигателя, которая удаляет сажистые отложения. Но стоит ли это потраченных денег?

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В некоторых странах многие автосервисы продвигают услугу углеродной чистки двигателя для восстановления характеристик после больших пробегов и для снижения токсичности выхлопа. Но что это за очистка и эффективна ли она?

Двигатели внутреннего сгорания работают, сжигая топливо, в результате чего часть сажи оседает внутри двигателя и выхлопной системы. Старым автомобилям, построенным до появления современных масел и топливных технологий, требуется переборка моторов, в ходе которой происходит физическая очистка. Современным двигателям переборка ради чистки не нужна.

Бензиновые моторы подвержены закоксовыванию в меньшей степени — сам бензин хорошо очищает компоненты двигателей. Но многие современные двигатели используют непосредственный впрыск топлива, когда бензин впрыскивается прямо в камеру сгорания, что приводит к их более быстрому загрязнению.

Дизели обрастают сажей еще быстрее — солярка не является самым чистым топливом, а отработавшие газы подают обратно в камеру сгорания для повторного сжигания, что приводит к образованию отложений. Быстрее забиваются и сажевый фильтр, а также катализатор.

В ходе процедуры в двигатель подается сверхочищенное топливо. Температура горения растет, в результате чего компоненты очищаются от нагара. Владельцы автомобилей, прошедших такой «курс лечения», отмечают, что после обработки из выхлопной системы вылетает сажа, а значит эффект вроде бы есть.

Отзывы же о результатах углеродной чистка двигателя весьма противоречивы. Некоторые владельцы говорят, что не почувствовали разницу до очистки и после, а другие отмечают моментальное улучшение характеристик двигателя, которое со временем исчезает.

Нередко технический специалист подключает компьютер к электронике автомобиля, чтобы следить за показателями в процессе очистки. Находясь в системе, он может сбросить накопившиеся ошибки, а также настройки двигателя до заводских, что и создает кратковременное ощущение улучшения характеристик мотора. Будучи адаптивными, двигатели со временем снова подстраиваются под манеру езды водителя.

Нельзя сказать, насколько эффективна углеродная чистка двигателя, но большинство специалистов сходятся на том, что своих денег она не стоит.

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Фото: Anton Mishin / Unsplash