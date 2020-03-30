Пенсионер устроил аварию и этим спас себе жизнь

24-летняя медсестра Люси Дункан из Атертона возвращалась домой, отработав 12-часовую смену в госпитале, когда в ее автомобиль врезался неизвестный и уехал.

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Люси последовала за виновником аварии и ехала до тех пор, пока тот не остановился посреди дороги в Абраме (Британия). Она подошла к автомобилю и увидела за рулем очень пожилого человека, которому явно нездоровилось, пишет британская Mirror.

Вместо извинений 73-летний пенсионер в отчаянии схватил ее за руку и рассказал, что не ел 7 или 10 дней, потому что плохо себя чувствовал и не выходил из квартиры. Он подозревает, что подхватил коронавирус. Теперь он все же решил поехать за продуктами, так как у него нет семьи или друзей, которые могли бы ему помочь. На лице мужчины была испарина, он периодически терял сознание.

Женщина вернулась к своей машине, надела маску и позвонила с службу спасения. Пожилой джентльмен очень переживал, что повредил чужой автомобиль, и постоянно повторял, что у него есть страховка. Люси сказала ему, что нужно беспокоиться не об автомобиле, а о том, что ему самому очень плохо.

Машина скорой не сразу их нашла, и женщине пришлось бежать до конца улицы, чтобы привлечь внимание водителя. После того как парамедики погрузили мужчину в автомобиль, они выдали Люси перчатки и халат, чтобы она последовала за мужчиной в больницу, так как он не хотел ее отпускать. В больнице она еще пять часов просидела рядом с ним, помогая медикам следить за пациентом.

Люси говорит, что просто хотела убедиться, что с ним все в порядке, и беспокоилась, что если он умрет, рядом не будет никого из близких. Только когда мужчине стало чуть легче, она собралась уходить, оставив ему свой номер телефона на случай, если ему что-то понадобится.

Люси улыбается, рассказывая, что, когда он уже лежал в отделении, немножко освоился и дал ей деньги со словами: «Держу пари, ты сильно устала после возни со мной, иди, купи себе кофе, да и мне принеси, пока ты здесь». Но врачи не разрешили снять с него кислородную маску, поэтому женщина надеется выпить с ним кофе, когда он пойдет на поправку.

Самой же медсестре пришлось изолироваться от семьи, и теперь она ждет результата из больницы, который должен показать, действительно ли у пожилого мужчины положительный результат на COVID-19. Но Люси ни о чем не жалеет, так как твердо уверена, что спасла человеку жизнь.

Эта история, которой она поделилась на Фейсбуке, вмиг разлетелась по соцсетям. Главврач клиники, где трудится Люси, Саймон Барбер отметил, что счастлив, что у него есть такие сотрудники, и назвал ее «суперзвездой».

Однако в период эпидемии люди ведут себя по-разному, вот этот наш соотечественник решил несмешно пошутить на тему коронавируса, за что был наказан полицией.



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