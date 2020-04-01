Новый логотип Mercedes-Benz: дистанцированный

Вслед за Volkswagen и Audi изменить логотип, чтобы подчеркнуть важность социального дистанцирования, решили в еще одной компании. Ждем новую эмблему от BMW и Opel.

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Мир принимает беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса и всеми силами старается сократить количество инфицированных людей. Одним из самых действенных способов, как заявили во Всемирной организации здравоохранения, является так называемое социальное дистанцирование.

Многие компании, в том числе некоторые автопроизводители, поддерживают идею социального дистанцирования. Volkswagen и Audi даже выпустили видео, посвященное самоизоляции. Теперь высказались и в компании Mercedes-Benz. Автопроизводитель из Штутгарта опубликовал обновленную версию логотипа на Facebook.

Суть обновления понятна: Mercedes-Benz сделал трехлучевую звезду меньше, чтобы лучи не касались окружающего ее кольца. Всего за 18 часов после публикации обновленная эмблема собрала не менее 140 000 лайков и около 3000 комментариев пользователей.

Есть подозрение, что обновленные подобным образом логотипы скоро представят и другие автопроизводители. Особенно интересно было бы посмотреть на ответ BMW.

Как и чем дезинфицировать салон своего автомобиля, вы можете узнать здесь.

Фото: Daimler AG