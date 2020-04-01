Новый логотип Mercedes-Benz: дистанцированный

Случилось это в Приангарье. Нарушитель, прекрасно понимая, что пьян и ничего хорошего ему не светит, и не думал тормозить. Небольшой фрагмент опасной службы патрульных инспекторов попал на камеру видеорегистратора.
Это уникальная модель: она не просто адаптирована для России, она для нас создана, и на других рынках ее не найти. Исходные данные неплохие: мощный турбомотор, полный привод, хорошее оснащение. И цена хорошая: от 1 059 000 до 1 570 000 рублей. Все как бы хорошо, но на деле к машине есть вопросы.