Learmousine когда-то был настоящим самолетом, но кто-то захотел себя чувствовать и на земле так же, как в небе.

Learmousine когда-то использовался как самолет регионального назначения. Изготовили его в компании Learjet. После списания лайнеру решили дать вторую жизнь.

Дэн Харрис начал проектировать необычный лимузин в 2005 году. Только на разработку рамы, достаточно прочной, чтобы поддерживать алюминиевый фюзеляж самолета, ушло два года. Электрическая система и подвеска также были разработаны с нуля.

Найти готовые компоненты, чтобы превратить самолет в автомобиль, было легче сказать, чем сделать. Непросто было обнаружить и достаточно большую покрасочную камеру, в которую бы поместился 12,8-метровый лимузин.

Впервые полностью готовый Learmousine был представлен в Далласе в 2018 году.

Место водителя оборудовано четырехспициевым рулевым колесом и приборной панелью от Chevrolet Silverado первого поколения, а также четырьмя экранами, транслирующими изображения с нескольких видеокамер.

В 18-местном салоне лимузина есть все для вечеринок, включая 42-дюймовый телевизор с плоским экраном, мини-бар, аудиосистему на 17 000 Вт с динамиками внутри и снаружи, пол с эффектом бесконечности, а также множество неоновых ламп.

В движение лимузин приводится 8,1-литровым двигателем V8 Chevrolet, установленным в центре фюзеляжа и передающим крутящий момент на задние колеса. При этом гигантские динамики, встроенные в обтекатели, где когда-то находились реактивные двигатели, могут воспроизводить их звук.

Learmousine будет продан на аукционе Mecum Indy 2020, который пройдет с 12 по 17 мая на Ярмарочной площади штата Индиана. Покупатель также получит 13,4-метровый прицеп Iron Bull для перевозки лимузина и пикап Chevrolet Silverado 2500HD 2015 года для его буксировки. Аукцион не опубликовал начальную стоимость лимузина, но несложно предположить, что одним миллионом покупка не обойдется.

Это не шутка! Продается лимузин, в прошлой жизни — ...самолет Learmousine когда-то был настоящим самолетом, но кто-то захотел себя чувствовать и на земле так же, как в небе. Это не шутка! Продается лимузин, в прошлой жизни — ...самолет

Не хотите лимузин-самолет? Тогда можете купить автомобиль у Мистера Бина — он как раз выставил на продажу один.

Фото: Mecum Indy