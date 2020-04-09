Продается Dodge легендарного генерала Второй мировой

Модель WC-57 была модифицирована по пожеланиям Джорджа Смита Паттона.

Автомобиль построен на базе внедорожника для армии, выпускаемого компанией Dodge в период с 1942 по 1945 годы. В дальнейшем на его базе выпускался гражданский Dodge Power Wagon.

Выставленный на продажу Dodge WC-57 был модифицирован специально для генерала Джорджа Смита Паттона, который был командиром танкового корпуса, воевавшего во Франции. Также в период с 1943 по 1945 годы генерал принимал участие в боевых действиях в Северной Африке, на Сицилии и в Германии. Погиб Паттон в автокатастрофе 21 декабря 1945 года в Германии.

Модификацией автомобиля в 1944 году занимались английские специалисты. Согласно пожеланиям генерала, внедорожник получил переднюю и заднюю броню, сирену, металлические флаги и красные таблички с белыми звездами, чтобы солдаты могли видеть и слышать командирский автомобиль за километры.

Паттон также заказал установку на автомобиль пулемета Браунинга калибра 50, предназначенного для стрельбы по вражеским самолетам и возможному наземному противнику. Пулемет установлен справа от лобового стекла, чтобы генерал мог лично стрелять из него. Надо отметить, что генерал часто выезжал к линии фронта. Под капотом — 6-цилиндровый бензиновый двигатель Dodge объемом 3,8 литра, который передает крутящий момент на все колеса через 4-ступенчатую механику и раздаточную коробку. Мощность мотора составляет 94 л.с. при 3200 об/мин, а крутящий момент — 250 Нм при 1200 об/мин.

Отреставрированный автомобиль уйдет с молотка на аукционе WorldWide Auctioneers, который пройдет с 11 по 14 июня в Kruse Plaza в Оберне (штат Индиана, США). Вероятно, покупателю придется заплатить за генеральский внедорожник целое состояние.

Предлагаем пройти вам тест на... интуицию и угадать происхождение этих странных автомобилей.

Фото: WorldWide Auctioneers

Видео: YouTube